Biella, tentato furto in condominio

E' rientrata a casa nella serata di ieri, 26 novembre in via Addis Abeba a Biella, e si è trovata di fronte ad un tentativo di furto nel suo appartamento. La 53enne ha avvertito immediatamente la polizia, intervenuta con una pattuglia della squadra volante. Gli agenti hanno infatti constatato l'effrazione della porta cucina situata al primo piano del condominio, probabilmente effettuata tra le 15 e le 22. Probabilmente il furto non è stato portato a termine perchè i ladri potrebbero essere stati disturbati da qualche vicino di casa. Indagini in corso.