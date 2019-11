Biella, tentano di truffarla per cinquemila euro, ma non ci casca

Ha provato a circuirla ma l'anziana biellese non è caduta nella trappola del falso carabiniere. Nella mattinata di ieri una donna di 80 anni, residente a Biella, ha ricevuto una chiamata nella quale un uomo, spacciandosi per carabiniere, le voleva far credere che il fratello avesse subito un incidente e che dovesse pagare più di 5000 euro per i danni.

Ma la donna non ci è cascata e ha subito chiuso la conversazione, probabilmente gli incontri che svolgono i carabinieri sul territorio e che proseguono con costanza ad opera dei militari dell'arma, volti a sensibilizzare i cittadini sulle diverse tipologie di truffe, danno i loro frutti. "Ricordiamo infatti che nessun appartenente alle forze dell'ordine chiederebbe mai soldi per telefono o in qualsiasi altro modo. Diffidate da queste telefonate e nel dubbio chiamate il 112" affermano i militari dell'Arma.