Valdengo (e la sua Filarmonica) in festa per Santa Cecilia

Nella giornata di domenica 24 novembre la Filarmonica di Valdengo ha festeggiato Santa Cecilia, patrona della musica. In mattinata la Santa Messa presieduta dal parroco don Luigi Bellotti, a seguire il pranzo comunitario presso il salone della musica, con i saluti e i ringraziamenti finali del presidente della Filarmonica Gianni Spaudo e del Maestro Paolo Rivardo e intrattenimento musicale con i musici. Per l'occasione il sindaco Roberto Pella e l'amministrazione comunale hanno voluto donare un quadro ricordo simbolo della nascita della Banda Young.

“Quest'anno – spiega l'assessore Elena Boggio Casero - sono stata doppiamente orgogliosa di aver partecipato alla ricorrenza di Santa Cecilia come madrina della Filarmonica per condividere ancora una volta l'amore per la musica e come assessore perchè vantare una banda con 178 anni di storia che guarda al futuro promuovendo la musica tra i più piccoli è degno di nota”.