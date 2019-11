Grande successo per la sfilata solidale targata Lions FOTO

Divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile, la sfilata d'autunno organizzata dal Lions Biella Bugella Civitas ha raccolto ancora una volta un folto pubblico al Circolo Sociale Biellese.

La serata prevedeva un defilé di abiti, soprattutto per il cocktail e la sera, disegnati e cuciti artigianalmente dall'Atelier Alessia Collection, sartoria di Como che utilizza, oltre alle sete del suo territorio, anche tessuti in lana biellesi. I raffinati capi, indossati con naturale eleganza dalle giovani ragazze Leo, sono stati impreziositi dalle preziose creazioni di gioielleria in argento di Giovanni Raspini. L'importante raccolta fondi andrà a sostegno del service più importante di quest'anno, quello che riguarda il progetto di una casa rifugio per le donne vittima di violenze di genere e per i loro bambini.