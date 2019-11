Protesta Biella Antifascista a Palazzo Oropa: "Con la maggioranza 1-0 e palla al centro"

Riceviamo e pubblichiamo. "Una piazza autoconvocata poche ore fa ha gridato a squarciagola tutto il proprio dissenso nei confronti di una giunta comunale che non fa altro che collezionare figuracce e accanirsi contro i più deboli proponendo misure inutili come il nuovo regolamento di polizia urbana (in cui viene inserito il Daspo urbano). Una mobilitazione che, con determinazione e intelligenza, ha saputo mettere pressione sia fuori che dentro l’aula dove si è svolto il Consiglio comunale. Una vittoria campale della piazza, una sconfitta su tutti i fronti della giunta a trazione leghista. Martedì sera abbiamo assistito ad una ridicola retromarcia forzata sulla questione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, una disastrosa ritirata rispetto all’approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana. Tutto questo mentre proprio oggi, il capogruppo della Lega Alessio Ercoli annunciava tronfio l’arrivo del Daspo in città. Evidentemente avevano fatto i conti senza l’oste! Sappiamo bene che la battaglia per togliere terreno alla retorica razzista e classista della Lega è lunga. Avremo bisogno di tutta la fantasia e la lucidità che le persone che questa sera sono scese in piazza hanno dimostrato. Avremo bisogno di incontrarci ancora, di parlare e di vivere insieme la città. Noi #nonsiamocretini e incominciamo ad essere stanchi di questa amministrazione allo sbaraglio".