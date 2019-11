Oggi i funerali di Silvia Gallina. Il suo ricordo anche in consiglio comunale a Biella

Ricordo di Silvia Gallina anche in consiglio comunale, martedì 26 ottobre a Biella, per iniziativa del consigliere Andrea Foglio Bonda. Immenso cordoglio per la scomparsa a 63 ammi della "mamma" della casa famiglia PapaGiovanni XXIII in città. "Ha ospitato ragazze e ragazzi che nessuno avrebbe accolto a casa -dice Foglio Bonda-. Una vita esemplare. L'esistenza di queste persone che si aprono agli altri produce molti frutti". I funerali avranno luogo domani, mercoledì 27 novembre, alle 15 nella parrocchia di Santo Stefano Cattedrale di Biella.