“Diventiamo cittadini” europei sbarca a Biella, Mosca: “Utile ai ragazzi per conoscere istituzioni Ue”

Venerdì mattina alle 10 presso l’Istituto Tecnico Industriale Q. Sella (ITIS) in via Rosselli, 2 a Biella sbarcherà la conferenza di preparazione alla 36^ edizione del concorso scolastico "Diventiamo cittadini europei". L’appuntamento vedrà la partecipazione del consigliere regionale Michele Mosca, componente dell'Ufficio di Presidenza e delegato alla Consulta Europa. Interverrà anche il docente di Diritto internazionale all'Università di Torino Silvia Cantoni.

Mosca spiega che “il concorso vuole portare i ragazzi ad avere consapevolezza delle istituzioni europee ed è diventato una tradizione per la nostra regione. Mi auguro che la maggior parte di loro possa svolgere con profitto i temi proposti”. Il concorso è bandito dal Consiglio regionale tramite la Consulta regionale europea, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il Parlamento europeo. Ha l’obiettivo di formare le giovani generazioni alla cittadinanza europea e consiste nello svolgimento di un elaborato tra due temi proposti: quest’anno la scelta della commissione è caduta sulla salvaguardia dell’ambiente, questione molto sentita dai giovani, e sugli scambi internazionali e le azioni che l’Unione europea può mettere in atto per favorirli.