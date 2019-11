A Mongrando l'amministrazione Filoni dice No alla discarica di Salussola

Il sindaco Antonio Filoni e l'amministrazione comunale di Mongrando scendono in campo a favore del Comitato Salussola Futuro e Ambiente per dire No alla progetto di una nuova discarica in regione Brianco a Salussola. “Abbiamo deciso di riappendere lo striscione contro la discarica d’amianto di Salussola – spiega il primo cittadino – ed è un piccolo ma grande gesto di solidarietà nei confronti del Comitato. La discarica è un problema di tutte e di tutti i biellesi e pertanto invitiamo le altre amministrazioni ha esprimersi in merito alla questione”.

Il sindaco ricorda che presso l'ufficio anagrafe del comune di Mongrando “è possibile firmare la petizione contro il progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto”.