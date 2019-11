Premiato dal comune di Biella, l'agente Alessio Santi, sesto titolo europeo di Squat e Panca

"Abbiamo un campione tra noi un esempio per tutti". Il sindaco Corradino ha introdotto così il premio a Alessio Santi, agente della polizia locale, al suo sesto titolo europeo di Squat e Panca Piana oltre a essere il migliore atleta della competizione avvenuta il 13 settembre scorso a Brandon in Inghilterra. Un esempio di dedizione, passione e forza quella di Santi che nonostante i tanti titoli ha ancora dentro lui la voglia intatta di continuare a migliorarsi. "E' la stessa passione di molti anni fa -commenta emozionato Alessio Santi-. Continuerà ad allenarmi in vista ad un possibile quinto titolo del mondo di Powerlifting, competizione che avverrà nel 2020 e ad un settimo oro europeo. Ringrazio Mauro Garolla della palestra Fitness Club di Ponderano, il mio preparatore Juan Carlos Pereyra, i miei sponsor e soprattutto la mia compagna Gaia oltre ai miei famigliari sempre vicini a me". Complimenti anche da tutta la nostra redazione di newbiella.it.