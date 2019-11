Bertetti già operato, 6 mesi di stop e poi il ritorno campo

"Torna presto Gianmarco"

Questo è l'augurio di cuore che condividiamo con tutti i tifosi rossoblù nei confronti dello sfortunato playmaker nativo di Biella.

Nel match contro Varese, valido per l’Under18 Eccellenza, il ginocchio sinistro aveva fatto crack terminando la stagione e, salvo recuperi miracolosi, la carriera giovanile del playmaker classe 2001.

La prima diagnosi comunque non era stata particolarmente tragica, riservandosi prudenza nel giudizio. Sarebbe servita, sì, un’operazione, ma lo stop poteva essere di lunghezza variabile a seconda della situazione che i medici si sarebbero trovati davanti.

Purtroppo la lesione si è rivelata importante e quindi il giovane cresciuto in casa Edilnol dovrà stare lontano dall’adrenalina del parquet per almeno 6 mesi, in una fase di carriera in cui ogni minuto in campo è oro che cola.

Si tratta di un’altra messa alla prova per il carattere di un ragazzo che ha già dimostrato di poter superare i propri limiti fisici con le doti innate, aldilà del talento, di sfacciataggine e sana irriverenza, caratteristiche che dovrà mettere anche nel processo di recupero. Parte quindi da oggi il contro alla rovescia per tornare a gustarci le scorribande di Gianmarco, nella speranza di rivederlo in maglia rossoblù anche la prossima stagione.