Schermaglie Pd - Giunta Corradino su Zumaglini, piste ciclabili e mercato Biella

Nel pre-consiglio comunale di Biella del 26 novembre diverse le interrogazioni posta tutte dal Partito Democratico. A partire dalla mobilità sostenibile in via Milano e via Macallè, tema molto caro alla ex amministrazione Cavicchioli, con lavori mai iniziati e per i quali l'ex assessore Valeria Varnero chiede gli eventuali e possibili danni erariali conseguenti, visti i finanziamenti statali. "Per la ciclabile di via Cernaia -commenta l'assessore ai lavori pubblici Davide Zappalà- abbiamo deciso di ristudiare il progetto non più da 2,5 metri ma trasformando il marciapiedi. I lavori sono stati aggiudicati e per via Macallè senza apportare modifiche. Le opere partiranno nella prossima primavera per ovvi motivi meteo. Per i 200 mila euro abbiamo comunicato al ministero la modifica e non ci sarà danno erariale visto l'incremento di sicurezza stradale".

Giardini Zumaglini. Per quanto riguarda il tema della sicurezza ai giardini Zumaglini, trascorsi i 60 giorni di pattugliamento "a detta di tutti la situazione è migliorata" afferma Zappalà. Resta il fatto, per i Dem, dello stanziamento di 350 mila euro fatto dalla passata amministrazione a favore della valorizzazione del patrimonio arboreo e di arredo urbano dell'area verde. "Sono una delle parti al centro del programma amministrativo -replica l'assessore ai lavori pubblici-, quel denaro è stato mandato avanti. Adesso si è completato il primo lotto da 200 mila euro e approvato in giunta i 150 mila del secondo, a completamento. Stiamo procedendo alla riqualificazione".

Cartellonistica stradale. L'ultimo importante stanziamento era stato messo a bilancio nel 2017. Per il prossimo anno l'amministrazione Corradino ha inserito 90 mila euro per "tamponare una situazione deficitaria" afferma Zappalà.

Area Mercatale. Posa di autobloccanti, rifacimento pozzetti per lavori eseguiti negli ultimi mesi in accordo con gli stessi ambulanti. Critiche da questi ultimi e dal Pd stesso, a loro dire, per lavori non svolti con buona esecuzione. Un tema spinoso anche a fronte di un ultimo fatto di cronaca di un'anziana trasportata all'ospedale per una caduta dovuta ad una problematica di un pozzetto sporgente e per il quale la donna è rovinata a terra. "La situazione non ci sembra così critica -risponde Zappalà-, le opere procedono ma non sono ancora stati completati per consolidamento della terra". Per nulla contento della risposta, interviene il consigliere Es Saket che ribadisce "un lavoro eseguito male dove insiste un problema di verifica". A questo punto potrebbe essere possibile una sospensione dei lavori ma "deve essere fatto da un tecnico e con Graziano Patergnani in partenza, i problemi rimangono -replica il sindaco Corradino-. Per questo mi scuso per i ritardi".

Il dirigente Patergnani. Andrà via il 30 novembre e proprio in occasione del consiglio comunale del 26 novembre, il dirigente ha fatto pervenire una lettera di commiato, letta dallo stesso primo cittadino. "Lascio dopo 18 anni di servizio, un'esperienza intensa e gratificante. Dal 1° dicembre lavorerò alla provincia di Biella, spero di poter servire ancora questa città nello spirito di collaborazione tra gli enti".

Via Amendola. Le opere dovevano concludersi ad agosto scorso poi per vicissitudini e varianti varie dovrebbero terminare tra cinque giorni lavorativi. Ovvero i primi di dicembre, ma a detta di Diego Presa del Pd "con la gravità di non aver considerato le barriere architettoniche da 1,50 metri sui marciapiedi, mantenendoli a 1,30". L'assessore Zappalà risponde che "allargandoli sarebbero stati portati depennati posti auto". Una "valutazione gravissima" per Presa a fonte del vicino parcheggio dell'ex Boglietti, "per un progetto costruito dal politecnico di Milano che aveva dato precise indicazioni, non impegnative ma importanti. Un assurdità questa risposta di Zappalà. Vorrà dire che andremo a verificare tutti e 100 i cantieri che verranno aperti".