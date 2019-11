Incontro sindaci- Anci-Conte, Pella: “Vogliamo che arrivi la voce su semplificazione procedure burocratiche e amministrative”

“Domani una delegazione di sindaci guidata dal presidente Anci Antonio Decaro incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per discutere di manovra economica: così come emerso durante l'Assemblea di Arezzo della scorsa settimana, se é pur vero che i tagli sono stati scampati, indirettamente questa manovra potrebbe costare ai Comuni circa un miliardo, tra mini-tasse ed effetti dei provvedimenti. Sarà importante sottolineare come gli Enti Locali, in questi ultimi anni, abbiano già dato contribuendo al risanamento dello Stato a tal punto - circa 12 miliardi - che ora ancora si sta aspettando la restituzione dei 564 milioni derivanti dal taglio ex dl 66/2014”. ad annunciarlo Roberto Pella, vice presidente vicario di Anci.

“All'attenzione del presidente – spiega Pella - vogliamo che arrivi forte la voce in tema di semplificazione delle procedure burocratiche e amministrative: la proposta di legge 1356 cosiddetta "Liberiamo i Sindaci", attualmente in esame alle Commissioni I e V, auspichiamo trovi piena approvazione e attuazione in tempi stretti, per un più efficace impiego delle risorse a disposizione”.

“Inoltre – conclude - a seguito delle ultime settimane di forti piogge e maltempo, i sindaci sperano in risposte concrete sullo sblocco dei cantieri e dei fondi per le opere infrastrutturali e di prevenzione del rischio di dissesto affinché non vi siano emergenze continue ma territori in grado di agire per la tutela preventiva e la salvaguardia del paese”.