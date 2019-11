Cori da stadio e "Bella Ciao": Proteste di #nonsiamocretini e #noisiamogretini sotto Palazzo Oropa FOTO

Tutti sotto Palazzo Oropa. Il flash mob #nonsiamocretini è andato in scena alle 18 sotto il comune di Biella, controllato con attenzione dalle forze dell'ordine, mentre in Consiglio ci si batteva per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Più tardi invece si sono fatti avanti #noisiamogretini, guidati da Pizzi e Onda Verde per parlare di una vera emergenza: quella climatica.

#nonsiamocretini

Un gran successo tutto partito da un evento facebook organizzato dal gruppo #nonsiamocretini e dai ragazzi della Biella Antifascista. Tante associazioni, membri delle liste di minoranza e anche il segretario provinciale del PD, Rita De Lima, si sono ritrovati sotto il comune di Biella per dire "Basta" a Corradino, Moscarola e la giunta. "Noi non siamo cretini ed è ora che facciate un passo indietro", commentano i presenti.

Cori da stadio, slogan contro la maggioranza e la canzone "Bella Ciao" si sono alzati dalla folla di ben oltre le 150 unità. Tra i cartelloni è spuntata anche una sardina, simbolo e omonimo del nuovissimo movimento di protesta anti Salvini creatosi a Bologna come argine al centrodestra nelle prossime elezioni regionali, ma che si sta espandendo a macchia d'olio non solo in Italia ma anche oltre oceano.

"Siamo tantissimi - commentano gli ideatori della manifestazione -, forse più di quanti ce ne aspettavamo. Perchè siamo qui? Da quando la giunta Corradino si è insediata sta commettendo una serie di errori abbastanza evidenti. Non da ultimo la triste gaffe con la senatrice Segre che è appena stata 'sedata', per così dire, concedendole in questi minuti la cittadinanza onoraria, ma che dovrà ancora essere accettata da quest'ultima".

Il motivo tuttavia che ha portato così tante persone alle porte del palazzo comunale tuttavia è un'altro: il nuovo regolamento di Polizia Urbana. "Sembra che chi sta a Palazzo Oropa si muova come un elefante senza avere la minima idea di quello che tocca e che distrugge nel territorio. Un'amministrazione che sembra mettere al bando le persone che hanno più bisogno di inclusione, le classi sociali più deboli. Questo è quello che sta facendo la giunta Corradino se verrà approvato il regolamento".

Anche il segretario provinciale PD, Rita De Lima, si è schierata sotto le mura del comune: "Mi piacerebbe chiedere se, per venire a Biella servirà un bollino su come ci vestiamo, su come ci trucchiamo, sul colore della pelle ecc. Perchè il decoro, sottolineato nel nuovo regolamento di Polizia Urbana, è tante cose. Bisogna fare qualche domande. E' vero che il regolamento attuale è vecchio, ma sono scelte delicate che ricadono sui cittadini, perchè consegnare il regolamento pochi giorni prima di votarlo? Bisognerebbe muoversi più correttamente".

#noisiamogretini

Anche Onda Verde ha organizzato di farsi sentire questa sera, e così è stato. Un gruppo di #noisiamogretini si è ritrovato sempre alle porte di Palazzo Oropa per urlare al sindaco la loro posizione: "Problema cittadinanze onorarie? Discussioni inutili quando la vera emergenza è il clima". Alessandro Pizzi è poi entrato fino in sala consiliare brandendo uno striscione per farsi sentire da tutti. "Siamo qui per consegnare a consiglieri e assessori i nostri punti all'ordine del giorno - spiega Alessandro Pizzi di Onda Verde -. Questo è quello di cui ha bisogno il mondo per sperare in un futuro e Biella non vuole aprire gli occhi".