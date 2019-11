Arrivano anche nel Biellese i Giocattoli in Movimento

Sabato 30 novembre, in occasione delle prossime festività natalizie, arriva anche nel Biellese Giocattoli in Movimento, l’iniziativa sociale e benefica promossa dagli attivisti Movimento 5 Stelle. Ma come funziona Giocattoli in Movimento? È semplicissimo. Basta cercare uno dei tanti gazebo e banchetti allestiti in provincia. Lì ogni bimbo potrà portare uno o più giocattoli che non usa più per donarli ad altri bambini. Non solo giocattoli: sarà possibile anche donare libri! Ovviamente il tutto dovrà essere in un buono stato di conservazione, di modo che ciascuno possa fruire al meglio e in completa sicurezza del giocattolo o del libro scelto.

“L’invito per tutti i cittadini – commenta Rocco Botta portavoce in consiglio comunale del capoluogo laniero – è quello di recarsi presso i gazebo allestiti sabato. Se a tuo figlio non servono più, continua a farli vivere tra le mani di un altro bambino”. I gazebo saranno allestiti a: Biella in via Lamarmora davanti ai giardini Zumaglini dalle 14:30 alle 18:30; Cossato presso il mercato coperto dalle 9 alle 12.