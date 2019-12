Eventi e collaborazioni tra associati Ebi: un successo garantito FOTO

Sabato scorso presso la sede della falegnameria Tiboldo Giancarlo a Sagliano Micca si è svolta la prima edizione di Degustazione in falegnameria. Due eccellenze del’artigianato e del commercio biellese si sono unite per presentare , in un ambiente amichevole e allegro, le loro attività.

In particolare Andrea Jorioz , affermato sommelier e titolare della Jorioz Distribuzione Vini di Occhieppo Superiore ha offerto in degustazione due etichette di eccezionali vini italiani e una grappa al cirmolo. Il cirmolo è stato in oltre il collegamento tra le due attività , infatti il falegname Giancarlo Tiboldo ha presento ai visitatori alcuni oggetti realizzati usando proprio questa preziosa essenza tra cui profumatori per ambiente, guanciali imbottiti con trucioli di cirmolo , porta candele a tema con il natale ecc. Andrea Jorioz e Giancarlo Tiboldo ringraziano quanti hanno voluto partecipare a questo evento contribuendo al successo dello stesso . Arrivederci alla prossima edizione .