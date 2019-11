Presentazione del libro della biellese Marta Nicolo alla Fondazione Biella domani

La Fondazione Biella-Domani e l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia organizzano per lunedì 2 dicembre 2019, alle 18 nella sede della Fondazione a Biella, in via Trieste angolo via Piave la presentazione del libro di Marta Nicolo "Un impegno controcorrente. Umberto Terracini e gli ebrei (1945-1983)".

Ne discutono, insieme all’autrice, Gianni Cervetti, dirigente storico del Partito comunista italiano, e Fabio Levi, docente di storia contemporanea all’Università degli Studi di Torino.

Il protagonista, Umberto Terracini

Umberto Terracini, che in qualità di presidente dell'Assemblea costituente firmò insieme a Enrico De Nicola e ad Alcide De Gasperi la Costituzione italiana, è stato, tra gli esponenti di primo piano del Pci, quello che manifestò maggiormente (e spesso in solitudine) un forte interesse nei confronti del mondo ebraico. La sua provenienza ebraica e l’educazione ricevuta in gioventù contribuirono a sviluppare in lui una particolare sensibilità verso quel mondo, favorendone una comprensione e una vicinanza che, come ricorda nella prefazione al libro il prof. Fabio Levi, "per un non ebreo sarebbero state assai meno immediate".

Ma ci fu anche altro: il rischio della deportazione nel ’43, tornato in libertà dopo le prigioni fasciste, e la sua forte indipendenza di giudizio, che lo portò in talune occasioni ad assumere posizioni autonome e in disaccordo con il suo partito.

L'autrice Marta Nicolp

Marta Nicolo, che ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi storici all’Università di Torino, documenta e analizza puntualmente le attività svolte da Umberto Terracini, restituendoci il ritratto di un intellettuale e un uomo politico italiano che si è caratterizzato per l’originalità del suo pensiero, per la sua immensa cultura e per il coraggio delle sue prese di posizione, su questo come su altri temi."Questa iniziativa - precisano in una dichiarazione Wilmer Ronzani ed Enrico Pagano, rispettivamente presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biella-Domani e direttore dell’Istituto storico - rappresenta un ulteriore momento di collaborazione tra l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea e la Fondazione, dopo il dibattito sul Sessantotto. Con la presentazione del libro di Marta Nicolo, collaboratrice dell’Istituto e autrice di alcuni saggi pubblicati nella rivista 'l’impegno', vogliamo valorizzare il lavoro di questa giovane ricercatrice biellese e al tempo stesso riflettere sulla figura di uno dei più importanti e prestigiosi dirigenti del Pci".