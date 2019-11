A Palazzo Ferrero arriva il leggendario batterista Steve Gadd FOTO

l gran giorno è arrivato, il Biella Jazz Club si appresta per ospitare uno dei musicisti più leggendari di sempre: il batterista americano Steve Gadd, in concerto a Palazzo Ferrero con i danesi Michael Blicher al sax e Dan Hemmer all'organo Hammond.

Steve Gadd

Steve Gadd è sicuramente il batterista moderno più influente degli ultimi tempi, vincitore del Grammy Award 2019 con il suo quintetto, ha all'attivo un numero allucinante di album incisi con i più grandi artisti di sempre. Ha iniziato la sua carriera a 11 anni con Dizzy Gillespie per poi approdare giovanissimo con band di altrettanti giovani artisti come Chick Corea e Chuck Mangione. Le sue tracce più celebri le troviamo negli album di Paul Mc Cartney, Al Jarreau, Michel Petrucciani, Steely Dan, Eric Clapton, BB King, Chet Baker, George Benson, Chick Corea, Charlie Mingus, James Brown, Al Di Meola, Dave Grusin, James Taylor e anche in due album di Pino Daniele.

Il batterista più grande di sempre, Corea dice di lui : "Tutti vogliono suonare come Steve Gadd perchè lui è perfetto...". Il vincitore del Grammy Award Micheal Blicher, il mago dell’Hammond Dan Hemmer e il leggendario batterista Steve Gadd hanno unito le loro forze nel 2014 per celebrare il loro amore condiviso per l’organo Hammond soul/jazz. La Band ha suonato, finora, in più di 50 concerti nel mondo e ha inciso due album live. Questa Band ha un’opportunità unica: permettere al batterista più innovativo del mondo di mostrare il suo talento, suonando il genere di musica che preferisce: “This is honest Music. No one plays like this anymore.” (“Questa è musica onesta, nessuno suona più così”) dice Steve Gadd. Il loro primo Album, “Blicher Hemmer Gadd”è stato registrato nel 2014. Il loro ultimo Album, “Omara”, è stato inciso nel 2018, durante un Tour che li ha portati in Australia, Thailandia, Hong Kong e Giappone.

Il concerto è già tutto esaurito da tempo, l'apertura porte è prevista per le 20,30 circa e il concerto inizierà alle 22. Altre due leggende del jazz italiano sono attese a Palazzo Ferrero giovedì 5 dicembre, Roberto Gatto e Ares Tavolazzi con il pianista fiorentino Francesco Maccianti.