A Gli Orsi arriva il Black Friday

Il Parco Commerciale Gli Orsi venerdì 29 novembre si tinge di nero! In occasione del Black Friday, la nota ricorrenza statunitense che sancisce l’inizio dello shopping natalizio, i numerosi negozi dello shopping center offriranno svariate e vantaggiose offerte per tutti i gusti anche i più esigenti: un’occasione assolutamente da non perdere! Ormai il Black Friday è un appuntamento consolidato per tutti gli amanti dello shopping, in special modo per i visitatori dei centri commerciali, che aspettano con ansia la fine di novembre, per lanciarsi nel vortice dello shopping a prezzi irripetibili e anticiparsi con gli acquisti per il periodo di Natale. Il Parco Commerciale Gli Orsi incrementa e favorisce sempre più iniziative, eventi e manifestazioni, coinvolgendo e attraendo visitatori di ogni età, dalle famiglie ai giovani, confermandosi ancora una volta come luogo di aggregazione sociale, perfetto per chiunque rimanendo in città, voglia concedersi un po' di svago in serenità e sicurezza.