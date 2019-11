Procuratore, questore e comandante dei carabinieri in campo a difesa delle donne

Nella giornata contro la violenza sulle donne, 25 novembre, anche il procuratore di Biella Teresa Angela Camelio insieme al questore Alfredo Nicola Parisi e al comandante provinciale dei carabinieri Mauro Fogliani sono scesi in campo facendo visita allo stand della polizia, quest'anno posizionato al centro commerciale Gli Orsi, dove sono stati distribuiti opuscoli a molti cittadini.

Alle 12,15 l'arrivo, il colloquio con i quattro agenti donne e il capo di gabinetto Rossana Imbimbo, per poi assistere al video della polizia proiettato sul televisore. Massima attenzione sui casi che riguardano donne e fasce deboli senza tralasciare il contrasto all'omertà e alla vergogna, fenomeni purtroppo radicalizzati in tutte le famiglie. Un femminicidio ha la stessa valenza culturale, sociale e criminale della mafia. Bisogna compiere quel salto di qualità necessario per contrastare i reati di violenza contro le donne.