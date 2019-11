Disabile parcheggia nei posti Riservati Direzione Ospedale. Arrivano le scuse dell'Asl Biella

Puntuale la precisazione dell'Asl Biella in merito alla vicenda che ha visto coinvolta una persona disabile, nell’area di parcheggio dell’ospedale, (ns articolo: Parcheggia l'auto nei posti "Riservato Direzione Ospedale". Disabile trova biglietto di "pessimo gusto"). "Vogliamo porgere le nostre scuse -scrive la nota-. Il dipendente incaricato di apporre i cartelli ha attuato quanto richiesto dalla direzione con un eccesso di zelo non opportuno in tale circostanza e che - riconosciamo - dovesse essere mediato in virtù di una necessità più stringente legata alla condizioni di chi ha occupato quel posto. I posti in questione sono dedicati al parcheggio delle auto aziendali e della direzione per motivi organizzativi e non sono ubicati in un’area vicino agli ingressi per gli utenti. Cogliamo questa opportunità per rappresentare a questo cittadino che, qualora dovesse incorrere di nuovo nella situazione di non trovare posti riservati ai disabili liberi, potrà contattare il nostro ufficio relazioni con il pubblico (telefono 01515153968) per trovare una soluzione; eventualmente anche utilizzando i posti della direzione, ma informando prima il personale dell’azienda".