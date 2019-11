Su il sipario al 32° Presepe Gigante di Marchetto: 200 personaggi a grandezza naturale nel centro storico

Quasi tutto è pronto per la 32° edizione del Presepe Gigante di Marchetto. Dopo mesi di preparazione delle 200 statue a grandezza naturale che trasformano Mosso, località di Valdilana, in un paese incantato, il momento dell'inaugurazione è alle porte.

Quest’anno il Presepe Gigante arriva prima, dal 30 novembre al 12 gennaio 2020, nel centro storico del Paese. Visitabile 7 giorni su 7 dalle 10 alle 22 e da tutti: grandi, grandissimi, piccoli e anche accessibili ai portatori di handicap. L’inaugurazione sarà proprio questo sabato, 30 novembre, nel centro storico di Mosso alle 16, allietata dal Concerto vocale del coro "Noi cantando " di Cossato. Al termine i presenti avranno la possibilità di gustare piatti cucinati con specialità locali nell´ambito del progetto scolastico "Mani in pasta", dalla scuola di cucina dell´Istituto Alberghiero Gae Aulenti di Mosso in collaborazione con la pro loco.

Numerose saranno le novità nell'allestimento che i presenti potranno scoprire avventurandosi nelle viuzze del paese, tante realizzate anche grazie alla collaborazione con la scuola media di Mosso. I ragazzi infatti negli ultimi mesi si sono dedicati a un laboratorio specifico, dove hanno costruito alcune figure del presepe: imparando la tecnica di messa a punto da Ugo Grosso che agli inizi del anno '80 iniziò a creare i personaggi e animali a grandezza naturale che animavano prima le via della frazione Marchetto e adesso il centro storico.

Il Presepe Gigante di Marchetto nasce infatti nel 1980 a Marchetto, una piccola frazione montana dell’ex comune di Mosso, da cui prende il nome. E’ l’evoluzione di una secolare trazione natalizia, quella del falò della vigilia, acceso per “scaldare” Gesù Bambino appena nato, tradizione che si ripete ogni anno il 24 dicembre e richiama centinaia di persone. Dal 2012 il Presepe Gigante viene allestito nel centro storico di Mosso, ora località di Valdilana, per accogliere al meglio le migliaia di persone in arrivo da tutta Italia per visitare il Presepe.

Tutti sono invitati a scoprire questo vero e proprio museo etnografico a cielo aperto, dove sono gli antichi mestieri a farla da padrone. Genitori e nonni che abitano a Mosso rivedono la loro infanzia tra le vie del centro storico, riconoscendo anche qualche personaggio che fa o faceva parte della comunità.

Gli organizzatori del Presepe Gigante di Marchetto ricordano la possibilità di portare gli alunni in visita non solo per vivere un´autentica atmosfera natalizia ma anche per conoscere antichi mestieri, usi costumi e stili di vita dei paese nella prima metà del '900.

I volontari che allestiscono il Presepe accoglieranno le scolaresche su prenotazione, spiegando come si costruiscono i personaggi a grandezza naturale, l'utilizzo di curiosi attrezzi da lavoro e come si svolgeva la vita quotidiana espressa nelle varie scene. Una sala riscaldata può poi accogliere i gruppi che desiderano consumare la colazione. Per la visita si può telefonare al n. 3346142971.