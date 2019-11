Sardi di Biella in collegamento transoceanico con l’Argentina

Tutto è pronto per il primo collegamento transoceanico tra “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo Sardo “Antonio Segni” di La Plata. Martedì 26 novembre, alle ore 21 a Biella (ore 17:00 a La Plata), attraverso le nuove tecnologie verrà attuata una prima connessione sperimentale nell’ambito del “Gemellaggio tra Nuraghes”, recentemente sottoscritto tra le due associazioni di emigrati italiani che vivono sulla Penisola e in America Latina. Progetto a regia Regionale su indirizzo assessoriale in favore del Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" di Biella, approvato da Alessandra Zedda, assessore del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata a Biella da Ignazio Boi e Roberto Vacca.

I protocolli sono stati firmati lo scorso mese di settembre nell’ambito de “Gli Orti de La Malpenga”, alla presenza di Nuria Carbonell Guimerá, rappresentante del Municipio de la Ciudad de La Plata (Argentina), il sindaco di Biella, Claudio Corradinio e Chiara Caucino, assessore della Regione Piemonte. Durante la sigla degli accordi erano presenti anche i nipoti di Vittorio Buratti Conte della Malpenga, Ernesto ed Emanuele Panza Buratti. Con loro, i sindaci del territorio: Gianfranco Bosso, di Pettinengo, Carla Moglia, di Ronco e Cristina Vazzoler, di Vigliano Biellese, a fare da testimoni per un progetto. Biella e La Plata condividono la costruzione di un nuraghe nelle rispettive città di residenza. Quello argentino è inserito nella piazza “Isola di Sardegna”, mentre quello di Biella saluta da Sud-Est chi arriva alla Città della Lana: è inserito in una vasta area monumentale dedicata ai Caduti sardi e ai Caduti biellesi durante il Primo Conflitto Mondiale. La nuova iniziativa, inserita nell’ambito degli appuntamenti mensili del laboratorio linguistico di Su Nuraghe, coordinato da Biagio Picciau, nell’attraversare gli oceani, mette in contato persone e realtà culturali ed econoniche, offrendo nuove sponde ad entrambi i territori.