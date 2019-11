Il Centro Eurodesk dell'Urp (Uffici per le Relazioni con il Pubblico), della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - servizio di informazione ed orientamento gratuito dedicato ai giovani sulle opportunità di mobilità internazionali finanziate dall’Unione europea – chiede la collaborazione del Circolo Su Nuraghe di Biella per la diffusione fra associati, sostenitori e simpatizzanti del Contest fotografico "#SardiniainEU - #EUinSardinia" sul tema: “La Sardegna in Europa: tra cittadinanza sarda ed identità europea”. La cittadinanza europea è stato uno dei temi centrali della Settimana europea della Gioventù 2019 e della campagna #STAVOLTAVOTO, promossa dal Parlamento Europeo in occasione delle elezioni dello scorso maggio. Ma cosa vuol dire oggi essere cittadini europei? Come la cittadinanza europea può coniugarsi con il forte sentimento identitario sardo? Quanto i giovani sardi sono consapevoli dei benefici dell’appartenere ad una comunità così ampia? Si chiede di rappresentare attraverso uno scatto come l’Europa sia vista e vissuta in Sardegna o come la Sardegna possa essere percepita da un’angolazione più europea per vincere fantastici premi!

CHI Possono partecipare giovani tra i 18 e i 30 anni nati e residenti in Sardegna o domiciliati in uno dei Paesi aderenti al Programma Erasmus+ e/o partecipanti al Programma Erasmus+ / Corpo Europeo di solidarietà, ospitati in Sardegna per la durata del Contest.

COME Postando sul proprio profilo Instagram (impostato come “pubblico”) una foto accompagnata da una breve didascalia, dal tag @eurodesk.regionesardegna e dagli hashtag ufficiali #SardiniainEU e #EUinSardinia,

QUANDO Inviando il proprio contributo entro il 30 Novembre 2019. Le foto saranno ri-postate sulla pagina IG @eurodesk.regionesardegna - entro 3 giorni lavorativi - e potranno essere votate sino alle 12 del 6 dicembre 2019. Per il regolamento completo: www.cagliari.eurodesk.it/SardiniainEU