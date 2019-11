Candelo: premi e borse di studio di merito per l'anno scolastico 2017-2018 agli studenti

Il comune di Candelo ha indetto il bando per l’assegnazione di 6 tra premi e borse di studio per merito scolastico e sportivo, per l’anno scolastico 2017-2018. Partecipare al bando è semplice: la richiesta dovrà essere presentata in carta libera. La modulistica è ritirabile nell’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Candelo o scaricabili dal sito del Comune di Candelo www.comune.candelo.bi.it (lunedì/venerdì 9.00 – 12.30, mercoledì 8.30 – 16.30 dr.ssa Cristina Poma tel.015/253.41.61) e potrà essere consegnata a mano nel medesimo ufficio o inviato tramite pec all'indirizzo candelo@pec.ptbiellese.it. Il tutto entro e non oltre le 12,30 di lunedì 2 dicembre.

Premi e borse di studio:

Premi di studio del comune di Candelo da primaria a universitaria

2 premi da 120 euro ciascuno per studenti della scuola primaria ammessi nell’a.s. 2017/2018 al successivo grado d’istruzione obbligatoria, con la miglior votazione finale comunque non inferiore a una media complessiva di 9/10.

2 premi di studio da 200 euro ciascuno per studenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano conseguito nell’a.s. 2017/2018 il diploma con votazione non inferiore a 8/10.

2 premi di studio da 300 euro ciascuno per studenti della scuola secondaria di secondo grado che abbiano conseguito nell’a.s. 2017/2018 il diploma con votazione non inferiore a 75/100.

Per l'ambito universitario è previsto 1 premio di studio da 450 euro per uno studente universitario che abbia superato, nell’anno solare 2018, un minimo di esami non inferiore a cinque con una media complessiva non inferiore a 26/30, calcolata sulle 5 migliori votazioni.

1 premio di studio da 600 euro per un laureato che abbia discusso nell’anno solare 2018 una tesi di laurea di qualsiasi facoltà universitaria e che abbia conseguito il diploma di laurea con un voto non inferiore a 8/10 del punteggio massimo previsto nell’anno solare 2018.

1 ulteriore premio di studio da 600 euro è previsto per chi abbia discusso una tesi di laurea interessante il Comune di Candelo e il suo territorio, e che abbia conseguito il diploma di laurea con un voto non inferiore a 8/10 del punteggio massimo previsto.

Premio per meriti sportivi 300 euro per 1 studente di qualunque ordine e grado di scuola che, nell’anno scolastico 2017/2018 si sia particolarmente distinto in una qualunque disciplina riconosciuta dal CONI. Le richieste per l’assegnazione del premio sportivo dovranno essere documentate e corredate da dichiarazioni di Enti e/o Associazioni Sportive e/o Scuole da cui si evinca il miglior risultato ottenuto e relativa categoria.

Borse di studio Clara Vigliani Albertini e Dottor Camillo Vigliani

Si tratta di 1 borsa di studio di 200 euro per uno studente della scuola secondaria di primo grado che abbia conseguito nell’a.s. 2017/2018 il diploma con votazione non inferiore a 8/10 e di 1 borsa di studio di 300 euro per uno studente della scuola secondaria di secondo grado che abbia conseguito nell’a.s. 2017/2018 il diploma con votazione non inferiore a 75/100.

Borsa di studio Maestro Falla Ernesto

Borsa di studio di 200 euro intitolata al “Maestro Falla Ernesto” per uno studente della Scuola Secondaria di Primo Grado di Candelo che abbia conseguito nell’a.s. 2017/2018 il diploma con votazione non inferiore a 8/10.

Borse di studio in memoria del Professor Giuseppe Lacchia

Sono previste 2 borse di studio di 200 euro ciascuna in memoria del Prof. Giuseppe Lacchia, distinte per genere. Una borsa da destinarsi obbligatoriamente a uno studente, l'altra a una studentessa della scuola secondaria di primo grado che abbia conseguito nell’a.s. 2017/2018 il diploma all’Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo Sandigliano – plesso di Candelo, con votazione non inferiore a 8/10.

Borsa di studio donazione comitato Folkloristico Candelese

Dal “Comitato Folkloristico candelese” è destinata una borsa di studio di 500 euro per 1 studente universitario, laureando in Economia del turismo, sociologia o scienza della comunicazione, che abbia superato, nell’anno solare 2018, un minimo di esami non inferiore a cinque con una media complessiva non inferiore a 26/30, calcolata sulle 5 migliori votazioni.

Borse di studio Stefano Migazzo

2 borse di studio di 250 euro ciascuna in memoria di Stefano Migazzo per 2 studenti, residenti in Candelo, della scuola secondaria di secondo grado, frequentanti nell’a.s. 2018/2019 il 4^anno che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2017/2018, al termine del 3^ anno, la votazione migliore data dalla media dei voti conseguiti nel 2° quadrimestre; in caso di parità verrà presa in considerazione la media del 1° quadrimestre. La domanda deve essere corredata di documentazione da cui risultano le valutazioni/votazioni intermedie e finali del terzo anno e attestante la regolare frequenza del 4° anno.

Borse di studio Lascito Scanzio

Finalizzate al perfezionamento della lingua inglese mediante soggiorno all'estero. Si tratta di 2 borse di studio di 800 euro ciascuno, distinte per genere. E' prevista infatti una borsa di studio per 1 allievo che abbia frequentato nell’a.s. 2017/2018 la classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado di Candelo, risultato meritevole per la Borsa di Studio intitolata a SCANZIO SECONDO BARBET da Candelo e una ulteriore borsa di studio per un’allieva che abbia frequentato nell’a.s. 2017/2018 la classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado di Candelo, risultata meritevole, per la Borsa di Studio intitolata a DIONISIO FRUN QUINTA da Candelo.