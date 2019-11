Aperte a Cossato le iscrizioni per il laboratorio di saponificazione

Sono ancora aperte le iscrizioni per poter partecipare al laboratorio di saponificazione, organizzato dall'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge con gli esperti Fabio Porta e Mariella Ghirardi. Il corso si terrà giovedì 28 novembre, alle 17.30, presso il Centro Incontro Cossato, nell'area del Mercato Coperto in Piazza Croce Rossa a Biella. Che cos’è un sapone, come si fa? Quali materie prime si devono utilizzare? I docenti risponderanno a queste domande e spiegheranno perché dei buoni saponi fatti in casa non creano problemi di allergie, rispetto invece molti detergenti commerciali! Per informazioni e iscrizioni contattare la Società Cooperativa Naturarte al numero 0152522729.