Biella Motor Team, al via il corso co-piloti rally

Ancora pochi giorni di attesa e avranno inizio i corsi gratuiti di prima licenza e specifici per navigatori, tenuti dal Biella Motor Team in collaborazione con Aci Biella. Le date dei corsi (che potrebbero variare in base al numero dei partecipanti) sono: 3, 10 e 17 dicembre, dalle 21 alle 23, all'Aci Biella, in viale Matteotti 11. Per informazioni e adesioni: 335.6683943 (Claudio) e 346.5010705 (Luca).