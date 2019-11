Week end dolce amaro per Vigliano Basket Club

Una sola gioia per le formazioni viglianesi e la regala l'under 17 con il rotondo successo contro la Sisport. U16 e U13 hanno la sindrome da primo quarto dove vanno sotto pesantemente e non riescono a recuperare.

Vigliano Basket Club U17 – Sisport U17 89 - 46 (22-13, 41-21, 69-32)

E’ durata poco più di 10 minuti la partita contro i torinesi della Sisport, 10 minuti necessari a Blair e compagni di prendere le misure alla squadra ospite per poi concedere solamente 19 punti a referto nei due quarti centrali e conquistare altri 2 punti utili a mantenere la testa della classifica da imbattuti. Ora serve una settimana di buoni allenamenti per preparare al meglio la partita contro Globo Grugliasco che nell’ultima giornata ha sbancato il campo della cestistica Domodossola. Si gioca a Torino in via Panetti 30, domenica 1° dicembre alle 15.30

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U17

Riva 4, Moggio 12, Bottone 4, Acquadro 2, Ceretti 19, Mancin 4, Foglio Bonda 3,Blair 21, Leonardi 14, Zanellato 6, Costanzo, D’Ottavi.

Basket Cigliano - Vigliano Basket Club U16 62 - 55 (27-3, 34-11, 43-32)

Partita dai due volti con un primo tempo da dimenticare con la miseria di 11 punti segnati, nella seconda frazione un sussulto di orgoglio che permette al 30' di portarsi sotto la doppia cifra di svantaggio, la rimonta è completata a 2' dalla fine quando il risultato è in perfetta ma i padroni di casa hanno lo spunto decisivo. Coach Chiariellola commenta così: “Partenza da incubo poi siamo riusciti a recuperare lavorando molto e siamo arrivati a un match in volata con la palla in mano per il possibile vantaggio. purtroppo la loro tripla ci ha tagliato le gambe. Adesso resettiamo la testa e pensiamo al prossimo incontro casalingo contro Vercelli per rifarci subito”.

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U16

Belluco 4, Bassino, Mozzato 19, Coghetto 17, Romano 2, Friaglia, Minola 1, Martino10, Grosso 2, Tiso.

Vigliano Basket Club U13 – College Basketball Blu 43 – 58 (3-20, 20-22, 31-43)

Dopo un inizio da dimenticare i piccoli viglianesi si rimettono in carreggiata grazie a un ottimo secondo quarto ma la maggior caratura tecnica degli avversari permette loro di prendere nuovamente un buon vantaggio che di fatto chiude la partita. Il commento di coach Chiariello: “Bravi loro con dei giocatori sicuramente più avanti dei nostri, un appunto che devo fare ai miei e che rispetto alle prime uscite ci passiamo poco la palla, qualcuno è diventato un po' egoista e facciamo falli stupidi in difesa ma conto di lavorare bene in palestra per correggere questi difetti”.

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U13

Bianchi, Deak, Gallotto, Michelone 1, Reggiani, Riccelli 1, Trotta 13, Turricelli 1, Valli 10, Zanetti15, Zoruddu 2, Petti.