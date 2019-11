Federico Massone racconta la sua esperienza al Leo Club

Lo scorso venerdì 22 novembre, presso il Circolo Sociale Biellese, nella serie di incontri a scopo benefico, che organizza con relatori d’eccezione, il Leo Club Biella ha avuto il piacere di ospitare Federico Massone, giovane talento e cestista della Pallacanestro Biella, nonché titolare della Nazionale Under 19, vincitrice dell’argento ai Mondiali tenutisi a Il Cairo nel luglio del 2017. Nel corso del suo intervento, Massone ha parlato della sua esperienza sportiva che, da Aosta, l’ha portato a trasferirsi a Biella all’età di 16 anni, di come sia riuscito a conciliare gli studi di liceo classico allo sport, sottolineando quanto sia importante per lui l’istruzione, nonostante gli impegni sportivi settimanali e di come sia riuscito a rendere il suo sogno un obiettivo in modo tale da concretizzarlo. Ma, soprattutto, ha raccontato della donazione del midollo osseo a cui si è sottoposto nel novembre 2018 per salvare la sorella affetta da una rara patologia, cogliendo l’occasione per sensibilizzare i presenti sul tema e invitarli ad iscriversi all’ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, spiegando che una donazione, per quanto possa essere semplice, sia importante per salvare una vita.