Basket Femminile Biellese: l'under 16 annichilisce la capolista

Ancora una vittoria di larga misura per l'Under 16 del Basket Femminile Biellese. Se i 100 punti di distacco di otto giorni prima dati all'ultima in classifica potevano quasi essere giustificati, 35 punti di differenza rifilati alla prima della classe era tutto fuorché immaginabile. Eppure capitan Zanforlini e compagne hanno asfaltato le avversarie che, dopo il vantaggio iniziale, non hanno più capito nulla della partita.

Cuneo si presenta ai salesiani da capolista a punteggio pieno, Biella non può sbagliare per non perdere il contatto dai piani alti della classifica. L’inizio non è dei più promettenti, le padrone di casa faticano in attacco bruciando 3 possessi consecutivi in attacco con Cuneo brava ad approfittarne per segnare un gioco da 3 punti per lo 0-3 iniziale. Vantaggio che si rivelerà essere l’unico della partita della squadra ospite.

Biella sospinta dai canestri di Zanforlini, Simonetti e Peron scava il primo solco dopo 10 minuti di gioco, 21-10. Biella continua a spingere in attacco, la difesa controlla i tentativi ospiti nella propria metà campo e a metà gara il tabellone segna un confortevole + 22 interno. Alla ripresa del gioco è ancora la difesa delle padrone di casa a fare la differenza concedendo solo 4 punti alle ospiti. In attacco è Peron la trascinatrice bucando la retina cuneese con 23 punti segnati (di cui 11 consecutivi) e a 10 minuti dalla sirena finale la partita è in ghiaccio sul 63-26 Biella. L’ultima decina la vince Cuneo non cambiando le sorti del match.

''Sono soddisfatto della prova offerta dalle ragazze - afferma coach Antona -. E' la dimostrazione che allenandosi con intensità e concentrazione i risultati arrivano. Voglio sottolineare la prova difensiva di tutte le ragazze scese in campo stasera. Non era facile ma loro son state davvero brave. Ora continuare così, già sabato prossimo ci aspetta una partita importante sul sempre ostico campo di Moncalieri''.

A provare a fermare la marcia vincente delle biellesi ci proverà Pms Moncalieri, in un match quanto mai incerto.

Tabellini

BFB U16 - GRANDA CUNEO: 73-38.

Bfb: D’Amico, Zanforlini 25, Simonetti 3, Gentile 2, Arco 8, Antonello, Habti 10, Peron 23, Peretti 2. All Antona.