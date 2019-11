Basket Femminile Biellese: esordio con sconfitta per l'Under 13 BFB

Inizia con una sconfitta il cammino del gruppo U13 nel girone di Coppa Piemonte. Arona si è dimostrata un avversario superiore sia fisicamente che tecnicamente per le giovani biellesi che poco han potuto per contrastare le avversarie.

Per una squadra alla sua prima uscita assoluta, si sono viste però delle buone cose su cui coach Antona potrà lavorare per crescere e, soprattutto, amalgamare i due gruppi di allenamento:quello di Biella e quello di Livorno Ferraris. L'obiettivo non è la Coppa Piemonte, dove peraltro la squadra laniera è stata inserita in un girone di ferro, ma arrivare al campionato con una squadra che abbia imparato alcuni meccanismi.

''Il lavoro che ci aspetta in palestra è tanto - commenta coach Antona -, ma con l’atteggiamento e la volontà giusta si può crescere e approfittare di ogni momento per migliorare. Anche una sconfitta può essere una buona base di partenza per il futuro''.

Prossimo impegno sabato 7 dicembre sul campo di Castelnuovo Scrivia.

Tabellini

BFB UNDER 13 - BASKET ARONA: 31 - 84.

Bfb: Mosca 3, Belpanno 6, Ceria, Ferrara, Sbarra 1, Pillepich 3, Ramella 2, De Luca 6, Rabbachin 6, Grosso 2, Fagioli, Bonacci 2. All. Antona