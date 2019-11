Saluto del neo Prefetto di Biella, Fabrizia Triolo

Si è insediato in questi giorni, dopo la nomina del consiglio dei ministri del 6 novembre scorso, il nuovo prefetto di Biella, Fabrizia Triolo. Ecco le sue prime parole. "Faccio ritorno, dopo qualche anno, in Piemonte, terra che ho conosciuto ed apprezzato nel corso di una precedente esperienza lavorativa. Terra di grande laboriosità, ricca di valori, tradizioni e patrimonio naturalistico. Il mandato conferito mi fornisce l'opportunità di interagire con le Istituzioni locali e la società civile, in un’ottica di leale collaborazione per il perseguimento di obiettivi comuni. Il mio impegno sarà rivolto all’interlocuzione e all’ascolto delle esigenze del territorio in sinergia con gli attori che lo compongono, in un quadro di rispetto delle reciproche attribuzioni. Con questo spirito di servizio rivolgo, all’atto del mio insediamento, un caloroso saluto ai cittadini, alle Autorità civili, militari e religiose, alla Magistratura, ai Sindaci e agli Amministratori regionali, provinciali, comunali, agli esponenti degli ambienti economici, imprenditoriali e produttivi, ai Rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori, ai responsabili e agli operatori degli Organi di informazione, agli operatori del volontariato e del mondo associativo e ai Dirigenti dei Pubblici Uffici".