Quattro nuovi ispettori assegnati alle Fiamme Gialle di Biella

Nella giornata del 26 novembre, quattro Marescialli, al termine del corso di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila dove hanno conseguito la laurea in “Operatore Giuridico d’Impresa”, sono stati assegnati al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo laniero. Questi nuovi arrivi, che rinforzano la presenza dei Finanzieri su questo territorio, confermano l’attenzione che il Comando Generale del Corpo ed il Comando Regionale Piemonte rivolgono nei confronti dei Reparti Biellesi. I neo Marescialli, Grazie Bello, Antonino Campagna, Alessandro Fiorilli e Mattia Romano, di età compresa fra i 23 ed i 24 anni, entusiasti di iniziare il proprio percorso professionale in una provincia laboriosa come quella biellese, da oggi sono “operativi” come Fiamme Gialle. Con tali nuove assegnazioni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella potrà ulteriormente incrementare il livello di “legalità economica” ed i servizi svolti a tutela della collettività. Ai neo-arrivati, il Comandante Provinciale, gli Ufficiali ed i colleghi formulano un sincero benvenuto con l’augurio di ogni meritata soddisfazione e affermazione.