Oltre 200 persone a Sagliano per i 35 anni della Domus Leatitiae FOTO

Domenica 17 novembre si è tenuta la Festa della Solidarietà per celebrare i 35 anni di Domus Leatitiae: un Open Day che ha attirato più di 200 persone durante l’evento. Una giornata in pieno clima di festa in cui i partecipanti hanno potuto visitare la Domus Laetitae. Ad aspettare i visitatori l’accoglienza musicale, seguita dal personale benvenuto di Claudio Medda e Paolo Tigrino.

Presente anche l’amministrazione di Sagliano Micca felice di prendere parte ai festeggiamenti di Domus con cui da anni opera costantemente sia come fruitore di servizi ,per il progetto Legami di prossimità e per i pasti per il centro estivo, sia nei vari eventi, e con la quale sono già in programma nuove iniziative per l'anno 2020. “Successivamente è stato possibile seguire i soci lavoratori in un tour completo della struttura, che ha inaugurato così i nuovi spazi dell’area residenziale Caleidoscopio, la quale ospita stabilmente persone con disabilità grave e che necessitano di un’assistenza sanitaria permanente e continuativa ricreando in ogni ambiente, personale o comune, un luogo di vita dove ci si sente a casa – spiegano - Tra le numerosissime tappe dei servizi inclusi nel tour, solo per citarne alcune, l’Ambulatorio con attività riabilitative come fisioterapia, logopedia, psicomotricità, rivolto ad adulti e bambini , in convenzione e privatamente; le aree Mosaico e Mosaico 4.0, la prima volta a proporre percorsi che promuovono il benessere, per bambini e ragazzi con gravi difficoltà fisiche e/o cognitive, la seconda propone invece percorsi educativi rivolti anch’essi a bambini e ragazzi con difficoltà nelle relazioni, nell’apprendimento e nella gestione delle emozioni.

Le comunità residenziali Terra di Mezzo e Rifugio dei Sogni che ospitano stabilmente persone con disabilità medio/grave. Il tour si estendeva poi nello storico Palazzo Mantellero, in cui sono stabili i servizi di Psicologia, un’équipe specializzata di psicologi e psicoterapeuti assiste adulti e bambini che vivono o hanno vissuto eventi che causano sofferenza, ed una Biblioteca con più di 2700 testi specialistici raccolti, al servizio di tutti. Dal 1984 innovazione, professionalità e senso di umanità costanti hanno contraddistinto l’operato di Domus Laetitae non solo nel territorio biellese, ma a livello nazionale attirando professionisti, studenti ed utenti da altre regioni d’Italia”.

Il 30 novembre alle 21 presso Palazzo Gromo Losa, festeggeranno i 35 anni insieme al Coro Gospel milanese “Black Inside”, all’Istituto Comprensivo Biella 3 e all’IIS Gae Aulenti con cui collaborano da molto tempo al progetto “psicotecnologie” che, attraverso ausili tecnologici, intende migliorare la vita delle persone con disabilità. L’intero ricavato della serata andrà a sostegno del progetto.