Offese e insulti social per la chiusura Funivie Oropa, lo sfogo del presidente contro i “leoni da tastiera” FOTO

Dopo la chiusura forzata degli impianti delle Funivie di Oropa a causa dell'ondata di maltempo avvenuta nei giorni scorsi, il presidente della Fondazione Funivie Oropa Andrea Pollono si è sfogato sulla propria pagina Facebook a proposito dei numerosi e pesanti insulti ricevuti. Questo il testo integrale contro i cosiddetti “leoni da tastiera”: “Dieci giorni fa, un’irruenta precipitazione di neve pesantissima su tutta la linea, ha provocato un danno meccanico banale che ha obbligato la chiusura della funivia per poter ripristinare tutte le necessarie condizioni di sicurezza. Alla comunicazione della forzata chiusura tramite le pagine social dei giornali locali subito si sono scatenati i “Leoni da tastiera” che, senza remore, hanno esibito tutte le loro competenze insultando l’operato svolto da tutti i dipendenti e amministratori della Fondazione Funivie Oropa che, per la cronaca, da giugno 2015 ad oggi hanno salvato l’ente dal fallimento, definendo ciascuno di noi, senza alcun rispetto “MENTECATTI”.In settimana abbiamo salvato ogni insulto e valutato come reagire per vie legali”.

“Nelle ultime 72 ore si è abbattuta sulla Conca di Oropa alta una delle più abbondanti e incredibili precipitazioni nevose che si possano ricordare, talmente bagnata e pesante (fino a quota 2200 mt) da essere estremamente pericolosa per gli impianti per il peso esercitato e per le persone a causa delle numerose valanghe e frane che si sono scaricate in più punti verso valle – prosegue Pollomo - Ed ecco che i “Cuori da Leone”, incuranti degli insulti ricevuti pochi giorni prima e motivati dalla sola consapevolezza che gli storici impianti di Oropa (Funivia e Cestovia) sono un vero patrimonio per la nostra società, si sono prodigati ininterrottamente per fare tutto ciò che poteva essere fatto per salvaguardarli. Grazie dipendenti della Fondazione Funivie Oropa! Grazie volontari del Soccorso Alpino! Grazie squadre ENEL! GRAZIE RAGAZZI, avete dimostrato che “UN GRANDE CUORE DA LEONE”, ignorando le tastiere maligne, ha saputo essere la miglior risposta che potesse essere data ai “leoncini da tastiera”!!! Riconoscente e orgoglioso di Voi”.