Massimo Giletti presenta a Torino la nuova edizione de La Passione a Sordevolo

400 attori popolari, 4.000 metri quadrati di anfiteatro, 2.400 posti, 40.000 spettatori per ogni edizione, 35 repliche in 100 giorni, 5.000 metri quadri di scenografia, 300 addetti dietro le quinte e 29 scene per uno spettacolo di oltre 120’. Ecco alcuni numeri de La Passione di Sordevolo, la più grande rappresentazione di teatro popolare corale in Italia che si tiene, ogni cinque anni da oltre due secoli, a Sordevolo (provincia di Biella), in un teatro all’aperto che si trasforma in un frammento della Gerusalemme dell’anno 33 d.C., con la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, l’orto degli ulivi, il cenacolo, il monte Calvario.

Un evento realizzato dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e dal Comune di Sordevolo, che per l’edizione 2020 si avvarrà del prezioso sostegno della Regione Piemonte e di VisitPiemonte - la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio - oltre alla storica collaborazione con l’ATL Biella. La prossima edizione, interamente rivisitata, in programma dal 13 giugno al 27 settembre 2020, sarà presentata da un testimonial d’eccezione, Massimo Giletti. Il celebre giornalista televisivo piemontese condurrà la conferenza di presentazione organizzata a Torino nella splendida cornice di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. In quella occasione si presenterà anche il piano di rilancio della Passione, definito dal Comune e dall’Associazione Teatro Popolare insieme con VisitPiemonte, e la nuova campagna di comunicazione ideata e realizzata da SGI – Società Generale dell’Immagine. Il piano di comunicazione intende promuovere La Passione all’interno del più ampio contesto delle bellezze del territorio biellese, un’area molto suggestiva e defilata, al di fuori degli itinerari più battuti.

Si pensi all’imponente Santuario di Oropa, uno dei 7 Sacri Monti piemontesi e anche una delle Residenze Reali Sabaude, parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Inoltre, è un’ottima occasione per scoprire Biella, di recente proclamata Città creativa UNESCO nel settore “Crafts & Folk Art” per la creatività del suo saper fare che ha la sua punta di diamante nella storica manifattura tessile e in quella del cachemire, legate ai grandi nomi della moda internazionale.” Per l’occasione, infatti, sono anche state creati pacchetti soggiorno alla scoperta delle suggestioni naturalistiche, storiche ed enogastronomiche del territorio. La prima de La Passione di Sordevolo è prevista per la sera del 13 giugno, cui faranno seguito 32 repliche fino a settembre. Una curiosità: sono previste anche due versioni de La Passione interpretate dai piccoli sordevolesi. Nel corso della conferenza stampa, interverranno rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte: Regione Piemonte, il Sindaco di Sordevolo e il Presidente de La Passione (l’Associazione che oltre a organizzare l’evento si occupa di gestire il relativo Museo), VisitPiemonte, Artissima e ATL Biella. I biglietti sono già disponibili sul sito Ticketone.it Per il calendario e per ulteriori informazioni: www.passionedisordevolo.com

Per Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte le rievocazioni storiche "sono elementi fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico del territorio e l’evento della Passione di Sordevolo, terza manifestazione di teatro popolare per rilevanza a livello europeo, rappresenta un importante momento culturale di teatralità popolare condivisa da un’intera comunità, altamente qualificato, prestigioso e unico a livello regionale. Per questo motivo la Regione Piemonte lo sostiene, grazie a un protocollo di intesa che accompagna il percorso di produzione e realizzazione dell’edizione 2020 in un’ottica di promozione e valorizzazione a livello regionale, nazionale e nei circuiti turistici internazionali”.

“Sono orgoglioso - commenta il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone - di amministrare questo piccolo angolo di paradiso di circa 1.400 abitanti. Il senso di comunità che si vive e si respira nel nostro paese è un’esperienza umana inappagabile e la nostra rappresentazione è un importante collante sociale che si tramanda da oltre due secoli di generazione in generazione. Amministrare per me non è solo applicare le leggi, ma valorizzare quanto di prezioso offre il nostro territorio e la nostra gente. Per questo sono davvero lieto che Sordevolo stia diventando un punto di riferimento per un tipo di turismo che mi piace definire “lento” perché, come il teatro, è un’esperienza immersiva, sospesa nel tempo. L’ultima edizione del nostro spettacolo ha accolto oltre 40 mila persone, provenienti dall’Italia e dal mondo. La sinergia con le istituzioni non potrà che rafforzare ulteriormente la nostra visione del futuro e portare a risultati ancora più significativi già nel 2020”.

Parole entusiaste anche quelle pronunciate da Stefano Rubin Pedrazzo, presidente de La Passione di Sordevolo: “Il nostro spettacolo è una tradizione che si perpetua da oltre duecento anni, un matrimonio secolare tra cultura, tradizione e società, che oggi richiama spettatori da tutta Italia e dal Mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. La prossima edizione del 2020 sarà per noi particolarmente significativa perché ci lega a un altro evento del territorio: la 5ª centenaria incoronazione della Beata Vergine di Oropa. La nostra comunità sta lavorando alacremente da diversi mesi per garantire una rappresentazione teatrale ancora più coinvolgente agli spettatori e non vediamo l’ora che sia il 13 giugno, giorno della prima, per mettere in scena tutta la nostra “passione” e preparazione”.

Infine, Luisa Piazza, Direttore Generale di VisitPiemonte, ha dichiarato che La Passione "rappresenta un esempio di arte e cultura popolare molto radicata in questo territorio e che merita di essere vissuta almeno una volta sia dai piemontesi, sia dai turisti stranieri che visitano la nostra regione. Abbiamo fatto un intervento di rilancio di questo evento per allargarne il pubblico e rafforzare il legame con il territorio circostante. E grazie ad un accordo di collaborazione che abbiamo con Artissima, svilupperemo dei racconti su Sordevolo coinvolgendo giovani artisti che contribuiranno a rendere molto speciale questo appuntamento. L’invito che stiamo rivolgendo, attraverso un piano articolato di comunicazione, è di venire nel Biellese non solo per assistere a questo evento, ma anche per scoprire alcuni dei luoghi piemontesi tra i più suggestivi, in termini di paesaggi naturali ben preservati, e di spiritualità.”