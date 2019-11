“Le donne non si picchiano...si amano”. Uno striscione a Mongrando contro la violenza di genere

Le donne non si picchiano...si amano. Queste le parole impresse su di uno striscione bianco esposto in questi giorni sulla facciata del municipio di Mongrando, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un messaggio chiaro che l'amministrazione comunale ha voluto rimarcare ancora una volta come dichiara lo stesso primo cittadino Antonio Filoni: “Le donne si rispettano e si amano sempre. Non solo il 25 novembre, ma 365 giorni all'anno”.