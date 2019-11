Tennistavolo: Dopo 40 anni Biella nuovamente corsara a Sassari

Come già era avvenuto nel gennaio del lontano 1978, i pongisti biellesi rientrano dalla trasferta sassarese con una vittoria per 5 a 4. All’epoca, sempre nel campionato di serie B, fu la formazione del Vigor Mosso (Enzo Ferrero, Eriberto De Mori ed Andrea Salaris) ad aver espugnato il fortino sardo ponendo un tassello determinante alla salvezza finale, ora è stata la Carrozzeria Campagnolo, team di vertice della associazione sportiva Tennistavolo Biella, che torna vincitrice dal match che l’ha vista impegnata nel campionato nazionale di serie B1.

La partita, aldilà del valore degli avversari, presentava alcune incognite. Capitan Eugenio Panzera, rientrato giovedì dall’estremo oriente, era ancora alle prese con il jet lag, mentre Simone Cagna scontava ancora i postumi di una brutta forma influenzate che lo aveva afflitto in settimana. Sta di fatto che le premesse non erano delle migliori, alla fine però, tutto è andato per il giusto verso. I sardi hanno schierano il nigeriano Olawale ed i due terza categoria Sarigu e Pinna. La formazione laniera era composta da Eugenio, Simone e Vincenzo Carmona. Ai padroni di casa non è stata sufficiente la prestazione dello straniero, i tre punti da lui conquistati non hanno consentito loro di raggiungere l’obiettivo. Per i nostri colori, i due punti a testa del capitano e di Simone e quello di Vincenzo, battuto nella partita d’esordio da Sarigu, sono invece serviti ad incamerare due importanti punti che hanno mosso una classifica che li vedeva pericolosamente posizionati nelle parti basse.

Netta sconfitta per 5 a 0 quella patita dall’AssiBiella nel campionato di C1 contro il Vigevano. I biellesi hanno lottato strenuamente, ma c’è stato ben poco da fare. Il tasso tecnico di questo girone (C) è elevatissimo, vi militano ben 11 “terza categoria”; se pensiamo che nel girone E, tutto piemontese, ve ne sono solamente 4. I vigevanesi, nel dubbio, ne hanno schierati tre: Gallina, Gusberti ed Austria. Per i nostri “quarta” Francesco Gamba, Pietro Furno e Tommy Ferraris è stata veramente dura. Prima battuta d’arresto per il Biella Legno in C2. Impegnati a Novara contro la locale formazione i rappresentanti del team biellese sono usciti sconfitti con il punteggio di 5 a 3. I padroni di casa, normalmente, negli incontri casalinghi, schierano una formazione veramente molto valida composta dagli esperti Albertin e Ucci a cui affiancano un giovane del vivaio. E così è stato anche venerdì scorso. Il match è stato bello e in parte combattuto, i nostri hanno venduta cara la pelle. I punti sono arrivati per mano di Stefano Erba su Albertin e Ramazzotti e di Luca Lanza su Ucci, poco da fare sia per Nicolò Manfredi contro Ramazzotti e Ucci, sia per David Dabbicco contro Albertin.

Sconfitta anche la formazione della RDM, che disputa il campionato di D1, impegnata anch’essa in quel di Novara. Per Emanuele Gritti, Domenico Api e Luca Formagnana è stata veramente dura. 5 a 0 il risultato finale che la dice veramente lunga sugli equilibri delle forze in campo. I novaresi hanno schierato un’ottima formazione composta da Alibani, Giudice e Borsa, tutti atleti che avevano già militato in C2. I risultati negativi proseguono anche in D2 con le due sconfitte patite dalle formazioni locali. La Pizzeria Giordano per 5 a 0 contro il Santhià e Barbera Auto per 5 a 4 opposta alla Sisport. Il risultato così severo, patito a Santhià, però non la dice tutta. Borda, Suman e Valerioti sono certamente buoni giocatori, ma anche i nostri non hanno demeritato.

Marco Solesio, Remus Ozarchevici, Vittoria Furno e Tommaso Spriano hanno disputato comunque un buon match. Diverso l’andamento dell’altro incontro dove i biellesi sono andati vicinissimi al colpaccio. Trascinati da Matteo Passaro, autore della tripletta, i nostri sono andati veramente ad un passo dalla vittoria. Avanti 4 a 3, Fabio Cosseddu, contro Gatti, capitola solamente in bella, al termine di una combattutissima maratona, conclusasi con il punteggio di 13 a 11. A secco sono rimasti Tommaso Ferraro e Riccardo Felissati. Completavano la formazione di casa, Guglielmini, Molinari ed Ongaro. Anche per la formazione Senior di D3 le cose non sono andate meglio.

Contro i valdostani della Libertas Challant i i lanieri hanno rimediato un secco 5 a 0. Però qualcosa si è visto, sia Alaa Noureldin contro Paolo Perrenchio che Michele Motta opposto a Mannino hanno sì perso, ma entrambi in bella al termine di tiratissime partite. Al palo rimane Angelo Lamagna. Sabato prossimo tutte le squadre del Tennistavolo Biella, ad eccezione di quelle di D3, che già hanno concluso il girone di andata, saranno impegnate tra le mura amiche dell’ITI. La carrozzeria Campagnolo riceve il Carrara, l’AssiBiella il Vercelli, il Biella Legno, come pure la RDM, i novaresi della Regaldi, la Pizzeria Giordano il Trecate e Barbera Auto i torinesi del CRDC.