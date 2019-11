Scuola Pallavolo Biellese sconfitta a Chieri 3-1

Si interrompe sul più bello la marcia positiva della Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese. Al Palafenera di Chieri passano i padroni di casa del Fenera con il risultato senza appello di 3 a 1. Doccia gelata per i ragazzi di coach Barazzotto, che hanno provato a rimettersi in partita nel terzo set (25-15 a favore) con orgoglio ma nel quarto sono stati costretti ad alzare bandiera bianca.

“Peccato perché invece di giocare fino alla fine abbiamo mollato a metà set - analizza Barazzotto - Purtroppo abbiamo commesso diversi errori in fase di impostazione e nelle fasi d’attacco e difesa. Non è stata la nostra miglior serata e potevamo far meglio. Dobbiamo crescere”.

Fenera Chieri – Ilario Ormezzano Sai SPB 3-1

Parziali: 25/19; 25/21; 15/25; 25/13.

Ilario Ormezzano Sai SPB: Frison 5, Guala 18, Ricino 15, Brusasca 6, Marchiodi 4, Roncati 3, Vicario (L). Dalla panchina: Gallo 0, Sartore 2, Rastello 0, Bagnasco 0, Ramella Ne. Silvestrini (L).