Karate: Feltrin e Riello sul podio nazionale

Il campionato nazionale di karate CSEN, svoltosi nel fine settimana al Palapratizzoli di Fidenza, ha fatto registrare numeri da record, con 1950 atleti in gara e 155 società. Iniziato con le presentazioni di rito, l’inno di Mameli e la sfilata delle 20 regioni, si sono prima svolte le gare di Kata e poi quelle di Kumite. E’ in questa specialità che la squadra Funakoshi 1976 ha conquistato 2 medaglie e 3 quinti posti in una manifestazione caratterizzata da un altissimo livello tecnico.

E’ Camilla Feltrin la prima a salire sul podio per ritirare la medaglia d’argento nella classe Juniores 53 kg., mentre Luca Riello ha conquistato il bronzo nella classe Seniores 60 kg. bissando il risultato dello scorso anno nella classe Juniores e confermandosi fra i migliori atleti nazionali. Fra gli Esordienti Davide Nuccio ha superato bene le eliminatorie approdando alla finale per il terzo posto nei 50 kg. Sconfitto per 1-0 si è dovuto accontentare del 5° posto dimostrando comunque di essere fra i più forti della categoria. Bene anche Carlo Gozzi, 7° nei 45 kg. E’ invece Luca Zaramella a fornire la migliore prestazione fra i Cadetti conquistando il 5° posto nei 47 kg. Conclude al 5° posto anche Davide Abagnale negli Juniores 75 kg.