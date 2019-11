Il basket femminile propone il suo "Black Friday"

La società femminile di basket della provincia di Biella è sempre pronta a permettere al maggior numero di ragazze possibile di avvicinarsi allo sport. Uno dei freni di tante famiglie è il costo per praticare attività non obbligatorie ma che sono importantissime per la crescita psico-fisica dei giovani. Non mancano mai le iniziative del Basket Femminile Biellese per aiutare le famiglie in difficoltà. Dalla collaborazione con i Servizi Sociali a collaborazioni con Associazioni di volontariato. Da attività gratuite nei post scuola all'intervento in manifestazione dei principali Enti biellesi.

Ora vuole dare un ulteriore aiuto economico a chi si trova in difficoltà. In maniera molto simpatica, approfitta delle offerte commerciali di questo periodo, organizzando il proprio Black Friday. In realtà si tratta di una decina di giorni di offerta. Tutte le ragazze dai 6 ai 16 anni che vorranno provare dal 25 novembre al 4 dicembre, e che poi decideranno di proseguire con l'attività stagionale, la società applicherà uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione.

''Crediamo nell'importanza di fare attività fisica e migliorare lo stile di vita'' dice il vicepresidente Giorgio Bertucci ''Vogliamo provare ora a convincere chi teme di non potersi permettete di far praticate uno sport alle proprie figlie. Siamo già tra le società con le quote di iscrizione più basse. Per questa e la prossima settimana diamo l'opportunità di risparmiare ulteriormente. Speriamo che l'iniziativa abbia un buon riscontro''. Per tutte le info, sul sito si possono trovare i numeri di telefono