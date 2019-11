Botalla TeamVolley cede al tie-break contro San Giorgio

Tie-break amaro per il Botalla Formaggi TeamVolley che nella sesta giornata del campionato di serie D cede alle torinesi del San Giorgio Cascina Capello Chieri per 2-3 (25-21, 12-25, 19-25, 25-22, 7-15). Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier in palleggio, Rebecca Melotti opposta, Levis e Caratti (poi avvicendata da Silvestrini dal secondo set) attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Caramori (da metà terzo set Perucca) centrali, alternanza tra i due liberi, con Fantini impiegata in ricezione ed Ippolito in difesa.

Partita difficile per le biancoblù, che faticano per tutto l’incontro nel trovare la chiave del match con le esperti torinesi. Il primo set vede le ospiti dettare il ritmo e condurre di alcuni punti; le biancoblù hanno il merito di restare attaccate al parziale e nel rush finale hanno la meglio con battuta e difesa che salgono di giri per chiudere 25-21. Nella seconda frazione arriva la reazione delle torinesi che mettono in grossa difficoltà la ricezione del Teamvolley, con l'attacco scontato le rivali non hanno problemi a difendere e contrattaccare efficacemente, chiudendo 25-12. Terzo parziale che torna ad essere combattuto, le due squadre lottano su ogni pallone, ma è ancora San Giorgio ad avere la meglio per 25-19.

Quarto set con l'inerzia tornata a favore delle torinesi, che tengono sotto di 3-4 punti la Botalla, quando il parziale sembra ormai compromesso un paio di errori fa prendere coraggio alle biancoblù, che impattano e con un gran finale chiudono 25-22 e portano la sfida al quinto set. Il tie-break è a senso unico per San Giorgio, che non sbaglia più nulla e per 15-7 si aggiudica l'incontro. «Abbiamo affrontato un'ottima squadra con alcune individualità di spicco - dice coach Marco Busancano -. Con questo punto muoviamo la classifica, cosa fondamentale in questo equilibratissimo campionato in cui l'esito di ogni match è incerto fino alla fine».

BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY – SAN GIORGIO 2-3

Parziali: 25-21, 12-25, 19-25, 25-22, 7-15

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 4, Lorenzon 0, Silvestrini 8, Caratti 2, Levis 10, Melotti Rebecca 15, Bognetti 0, Rastello 0, Melotti Rachele 4, Perucca 2, Caramori 1, Ippolito (L), Fantini (L). All. Busancano.