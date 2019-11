Biella Rugby supera i Centurioni 29-3 conquistando bonus e secondo scalino della classifica

Vittoria con bonus e obiettivo centrato per i ragazzi di Aldo Birchall oggi in trasferta a Villa Carcina (Bs), sul campo dei Centurioni, fanalino di coda della classifica del girone 1. Ancora una volta, hanno interpretato e meritato il ruolo di protagonisti gli uomini del pack di mischia, autori delle quattro mete e veri artefici della conquista nelle fasi statiche.

Ottimo il primo tempo, durante il quale Biella ha dominato in possesso e copertura del territorio. Partiti in avanzamento profondo, i gialloverdi hanno realizzato i primi tre punti al 2’ con l’ovale smistato da Sam Evans, poi autore della trasformazione, in favore dell’avanti Mastrorosa all’esordio in categoria per la stagione 19/20. Il tempo di una rapida incursione dall’altro lato del campo che i biellesi sono nuovamente in percussione. Tiene la difesa locale, ma proprio di fronte ai pali commette un fallo che favorisce Evans nella realizzazione di ulteriori tre punti. Al 17’ penalty in favore dei Canturioni che infilano i loro primi ed unici tre punti. Calcia l’estremo Are.

Il secondo quarto è caratterizzato dall’attacco continuo di Biella, in meta al 24’: mischia ordinata in favore, dopo un tenuto alto, per gli avanti cari al presidente Musso che trascinano i contendenti oltre la linea e Cassutti schiaccia in terra. Evans trasforma.

Non si oltrepassa la metà campo e la direzione di gioco rimane invariata. Al 38’, con palla introdotta da rimessa laterale vinta da Biella, si forma il drive avanzante. A Panigoni tocca il compito di siglare il parziale di 3-22. Meta non trasformata.

Altra storia per gli ultimi 40’. I Centurioni tornano in campo aggressivi e determinati a recuperare. Qualche scintilla riscalda gli animi nei primi minuti. I padroni di casa sono determinati a guadagnare punti. La difesa biellese è impeccabile. Allontana il gioco quando può, ma i bresciani tornano all’attacco disposti a lottare su ogni pallone, quando hanno il possesso e quando no. Ultimo quarto, a Biella non basta vincere, manca una meta al punto di bonus e trova la forza di spingere sull’acceleratore. Si gioca per una manciata di minuti sulla metà del campo, i Centurioni sono costretti a serrarsi in difesa. Qualche errore in attacco, ma la pressione non scende.

Si contano i secondi allo scadere, mischia ai cinque metri, l’arbitro ordina il reset. A palla introdotta non c’è storia, ancora una volta gli avanti biellesi asfaltano letteralmente gli avversari trascinandoli oltre la linea da violare. Un attimo e Cassutti segna per il bonus che sommato alla trasformazione di Evans, fa salire il risultato finale fino al 3-29.

Aldo Birchall: “Sono contento per il bonus. L’obiettivo era prima quello di vincere, poi di portare a casa tutto quello che riuscivamo. Potevamo sicuramente fare meglio nel secondo tempo, purtroppo abbiamo reagito un pochino male agli attacchi avversari e a tratti, abbiamo realizzato un gioco troppo individuale perdendo palloni importanti. È stato pericoloso non chiudere prima l’incontro, ma siamo stati bravi a persistere fino alla fine, anche dopo aver subito eccessivamente dai nostri avversari. La partita non era finita e siamo riusciti a segnare allo scadere. Potevamo segnare più punti, ma è una qualità anche giocare e dare il massimo fino alla fine. Man of the match, i ragazzi hanno deciso per Sam Evans e devo dire che ha giocato davvero molto meglio della volta scorsa. A dire il vero in tanti si sono distinti oggi: la prima linea ha fatto molto bene, Laperuta, Araujo solido dietro, Della Ratta ha creato un buon ritmo, Alessandro Mastrorosa ha segnato alla sua prima partita giocata quest’anno in serie A e tanti, tanti altri”.

I Centurioni vs Biella Rugby 3-22 (3-29)

Marcatori: pt. 2’ m. Mastrorosa tr. Evans (0-7); 13’ c.p. Evans (0-10); 17’ c.p. Are (3-10); 24’ m. Cassutti tr. Evans (3-17); 38’ m. Panigoni n.t. (3-22). s.t. 40’ m. Cassutti tr. Evans (3-29).

I Centurioni: Are; Secchi Villa, Mokom, Savadi, (41’ Casini), Bamdera (72’ Giori); Cosio, Gazzoli (59’ Gelmini); Scanferla (c.); Boschetti (40’ Bertussi), Berardi (55’ Gandolfi); Daniel, Pasotti; Trevisani (20’ Piovani) (30’ Gennari), Hliwa, Franzoni (41’ Cantoni).

All. Geddo

Biella Rugby: Araujo (55’ Musso); Lancione, Grosso, Laperuta (55’ Benettin), Ongarello; Evans, Della Ratta (60’ Tomaselli); Cassutti, Mastrorosa (50’ Pellanda), Du Plessis; Panaro (50’ Loretti), Benchea; Vaglio Moien (c.) (60’ Chaabane), Zorzetto (37’ Sangiorgi), Panigoni (45’ Zacchero).

All. Birchall

Arb. Sig. Francesco Crepaldi (Milano)

AA1. Pretoriani (Milano) AA2. Scrimieri (Milano).

Cartellini: /

Calciatori: Sam Evans (Biella Rugby) 4/5; Are (I Centurioni) 1/2.

Note: giornata piovosa, terreno in perfette condizioni, spettatori presenti circa 500.

Punti conquistati in classifica: I Centurioni 0; Biella Rugby 5.

Player of the Match: Sam Evans (Biella Rugby).

Serie A – risultati V giornata: Amatori Alghero – Acc. Naz. I. Francescato 17-47; Parabiago – Settimo Torino 12-19; I Centurioni – Biella Rugby 3-29; Pro Recco – Rugby Milano 17-12; Cus Torino – Cus Genova (rinviata per impraticabilità del campo).

Classifica: Acc. Naz. I. Francescato punti 20; Biella Rugby 19; Settimo Torino 17; Parabiago 16; Cus Torino 14; Pro Recco 13; Rugby Milano 7; Cus Genova 6; Amatori Alghero 5; I Centurioni Lumezzane 1.