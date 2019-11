Basket femminile: Colpaccio bonprix BFB a Castelnuovo

Una sfida che partiva sotto i peggiori auspici. Partita che non si sapeva se si sarebbe giocata visto il maltempo, poi gli infortuni e le assenze di Gandini Lambo e Barbagallo e Do Nubila. Tra le padrone di casa, schierate in campo, anche giocatrici di supporto alla formazione di Serie A. Ciononostante, le ragazze di coach Cardano hanno saputo gestire una partita dove la difficoltà a segnare è stata una costante. Il primo canestro biellese su azione arriva dopi 6 minuti, ma la difesa sapeva limitare le padrone di casa che fino a quel momento avevano messo a referto solo 4 punti. Il primo quarto continuava con difficoltà a bucare la retina da entrambe le parti e si chiudeva sul 11 a 10 Castelnuovo. Il secondo periodo pareva una fotocopia. All'intervallo lungo Biella era sul +2.

Nel secondo tempo Biella provava a scappare, limitata però dall'infortunio di Villa. Il vantaggio si ampliava fino al +10 laniero, prima le padrone di casa riducessero lo svantaggio ma senza agganciare le biellesi. ''Nella difficoltà è venuta fuori la squadra,'' commenta coach Cardano ''quello che stiamo cercando di creare. Finalmente una partita giocata come una squadra! Abbiamo fatto quadrato, rispondendo colpo su colpo alle iniziative delle avversarie, molte delle quali fanno anche l'A2. Penso la miglior partita della stagione come intensità e attenzione difensiva. Dobbiamo continuare a lavorare così. Tutte, senior e under, si sono fatte trovare pronte, brave!! Unico neo l’infortunio a Emma Villa, valuteremo l’evoluzione durante la settimana. Prossima settimana di riposo per ricaricare le batterie e le infortunate. La strada presa è quella giusta, non molliamo e vogliamo farci trovare pronte per la prossima partita con Vercelli!'' Le biellesi salgono al quarto posto in classifica, la prossima settimana turno di riposo poi, fra quindici giorni derby con Vercelli.

Bc Castelnuovo Scrivia – Bonprix Bfb 43-47 (12-11, 22-24, 32-37).

Bfb: Tua 2, Pavan, Ricino 2, Dovana 6, Celleghin 4, Guzzon, Borchio, Trucano 18, Tombolato 6, Ramella, Ogliaro, Villa 9. All. Cardano, ass.all. Toso