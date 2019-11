Giulia Botta, giovane cantante del panorama musicale biellese e non solo. L'intervista

Giulia, di recente hai partecipato ad un grande musical al Teatro Giletti di Ponzone. Ci racconti come è nata questa collaborazione?

È nata per caso, sono stata contatta da Arianna Quartesan una delle organizzatrici e straordinaria ballerina che cercava una cantante; ci siamo incontrate e abbiamo parlato di questo progetto musicale creato in collaborazione con Valdilana.

Come è nata la tua passione per la musica?

In realtà nasco pianista. Ho iniziato suonando il pianoforte classico con la maestra Paola Motta che tanto mi ha dato. La mia curiosità mi ha portato a volgere lo sguardo in una nuova avventura entrando nella scuola Sonoria, dove facevo lezioni di pianoforte e canto con il maestro Riccardo Ruggeri. Questa nuova esperienza mi ha fatto capire che il canto era la mia grande passione, così ho incrementato gli studi andando a lezione dalla maestra Valentina Mey. Un passaggio obbligato però è stata l’università che mi ha allontanato dalle lezioni per aprirmi le porte a nuove collaborazioni, fra cui le più importanti Alex Gariazzo con un gruppo che si chiama Blues Family, ma anche Paolo Bonfanti e a seguire altre serate importanti con Valentina Mey, Gloria Strippoli e Stefania Aggio. Una cosa che mi preme ricordare è la serata che facciamo con Gloria e Stefania al Circolo Sociale dedicata alla festa della donna 8 Marzo.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Mi sono da poco laureata, cosi posso finalmente dedicarmi al canto a tempo pieno. Sto valutando di riprendere con il teatro, ho fatto per diverso tempo parte della compagnia teatrale Carovana e questo amore sopito è riemerso partecipando al musical in Valdilana. Non nego che poter prendere parte a musical potrebbe far parte dei miei progetti futuri.

Parli del canto con molta passione, come ti ha aiutato nella tua vita?

Il canto mi ha aiutato tantissimo, sono stata da sempre molto introversa e anche ad esprimere le proprie emozioni non era sempre cosi facile. Il canto ti aiuta a trovare una chiave di espressione ed è una grande e unica emozione.