Tetto pressione fiscale, prosegue nel Biellese la raccolta firme di Forza Italia

Continua la raccolta firme di Forza Italia nel Biellese per mettere un tetto in costituzione alla pressione fiscale non oltre il 30%. In vista della manovra della 4 sinistre che porterà un aumento della tassazione, Forza Italia è in prima fila a livello nazionale per proporre un tetto in costituzione alla pressione fiscale. "Fino ad ora - spiegano -abbiamo raccolto circa 300 firme che manderemo al coordinamento nazionale a sostegno dell’iniziativa parlamentare".