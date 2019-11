Paraggio lascia Forza Italia ed entra in Fratelli d'Italia. Delmastro: “Ora siamo il secondo partito in consiglio comunale”

Cambiano gli equilibri dentro la maggioranza del consiglio comunale di Biella. È ufficiale il passaggio di Amedeo Paraggio dalle fila di Forza Italia allo schieramento di Fratelli d'Italia, a quasi sei mesi dalla vittoria al ballottaggio di Claudio Corradino sul candidato delle liste civiche, Dino Gentile. Il cambio di maglia è stato annunciato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 novembre, nella sede di FdI, alla presenza dei maggiori esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni: dal deputato Andrea Delmastro, passando per l'assessore Davide Zappalà e il segretario provinciale Cristiano Franceschini, fino al presidente del Consiglio comunale Marzio Olivero e la consigliera Livia Caldesi.

“Dopo attente valutazioni, ho operato una scelta dolorosa ma inevitabile – spiega Paraggio – e prevale dentro di me un senso di sconforto. Già a giugno avrei voluto formalizzare tale decisione ma sono stato convinto a rinviare il tutto. A livello locale, speravo di dare un contributo ma le cose non sono andate come speravo: all'indomani della vittoria elettorale della coalizione di centrodestra, credevo che dentro al partito ci sarebbe stato un ampio confronto al fine di individuare le figure più adatte per ricoprire incarichi in giunta, nelle partecipate e nel coordinamento cittadino. Purtroppo talune scelte sono calate dall'alto e personalmente non sono più disposto a rimanere inerme. Credo che Fratelli d'Italia potrà darmi la possibilità di esprimermi al meglio”. Una scelta per nulla legata alla mancata nomina ad assessore, andato poi a Massimiliano Gaggino, come l'ex Fi chiarisce: “Anche se fossi diventato assessore avrei cambiato ugualmente partito”.

Per il parlamentare Delmastro l'arrivo di Paraggio rappresenta “un traguardo importante per il nostro partito: è la dimostrazione vivente che FdI si candida ad essere quella forza politica capace di intercettare il ceto medio che oggi si sente spaesato. Credo che il nostro percorso di serietà convinca sempre più elettori e pezzi della politica amministrativa del nostro paese. Dopo un lungo corteggiamento, iniziato nel 2012, oggi Paraggio entra in FdI fugando i suoi dubbi circa la nostra attenzione nelle tematiche di natura economica. Ed è sotto gli occhi di tutti di come anche questi temi siano diventati le nostre battaglie. Il nostro partito è aperto e vuole crescere per costruire una destra seria, costituzionale e di governo. Non solo eravamo il secondo partito della coalizione alle ultime elezioni ma, dopo la Lega, siamo il gruppo più numeroso nella maggioranza del consiglio comunale”.

Da domani, infatti, FdI potrà contare su un consigliere in più a Palazzo Oropa, dopo gli 11 in quota Lega. La Lista Civica Corradino rimane ferma a 3 membri mentre l'azionista di minoranza dell'amministrazione Corradino diventa ora Forza Italia, con Alberto Perini ed Edoardo Maiolatesi ben saldi dentro il partito. Alla notizia dell'addio di Paraggio, sono arrivate le reazioni a caldo del coordinatore di Biella Luca Motto (“Dispiace per la scelta personale e capiamo la sua amarezza”) e del coordinatore provinciale Alberto Fenoglio che, insieme al capogruppo Perini, dichiara: “Pur comprendendo la delusione di Amedeo Paraggio, trovo che sia una decisione alquanto affrettata e con una buona sostanza di opportunismo politico, a 5 mesi dal voto di giugno, dopo che ricordo è stato eletto in consiglio comunale tra le fila di Forza Italia. Sarebbe stato prezioso il suo contributo proprio all’interno del partito per perseguire in maniera costruttiva quel rinnovamento a cui tutti stiamo lavorando”.