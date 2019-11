Biella, regolamento polizia urbana in consiglio. Pd: "Poco tempo per riflessione. Amministrazione superficiale"

All'ordine del giorno del consiglio comunale di martedì 26 novembre c'è l'approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana della città di Biella. Gli oltre 50 articoli non convincono appieno la minoranza del Pd che esprime la sua perplessità in una nota. "L'amministrazione intende approvare in fretta e furia in Consiglio, grazie alla sua maggioranza, il nuovo Regolamento di Polizia urbana, documento importante che può condizionare la vita quotidiana di tutti gli abitanti di Biella. Pretendere di esaurire in meno di una settimana la discussione senza un reale confronto con le parti sociali più coinvolte e senza dare tempo ai gruppi di minoranza di studiare il nuovo impianto e proporre emendamenti utili che lo possano migliorare, è una forzatura inaccettabile, tanto più che stiamo parlando di un Regolamento in vigore dal 1938, che va sicuramente cambiato e aggiornato, ma non imposto in questo modo senza i tempi necessari a un’attenta riflessione e discussione fra le parti. Per poter esprimere le nostre critiche e osservazioni nel Consiglio di martedì 26 novembre, come gruppo consigliare PD stiamo comunque approfondendo la proposta della Giunta in collaborazione con il circolo cittadino con il quale abbiamo individuato varie criticità sia nell’impianto di significato (confusione tra sicurezza e decoro, definizione delle situazioni di mendicità e accattonaggio, valutazione dei comportamenti individuali, valutazione strumentale del daspo urbano) e sia in alcuni aspetti di gestione pratica degli oggetti regolati, che sono tanti e che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi. Di fronte a un’amministrazione comunale così superficiale è necessario un lavoro serio sui contenuti".