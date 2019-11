Il Liceo del Cossatese e Vallestrona si tinge di rosso per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

In questi giorni, nei corridoi del Liceo del Cossatese e Vallestrona, il colore prevalente era sicuramente il rosso. Gli studenti, su richiesta dei rappresentanti, hanno indossato indumenti di questa nuance in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Il Liceo aveva già dimostrato di avere a cuore la tematica inaugurando una panchina vermiglia mercoledì 20 novembre. Il rosso, ormai simbolo universale della causa, rappresenta il sangue versato dalle vittime, la sofferenza, ma al contempo la rinascita, la speranza di una via di fuga da questo tipo di violenza, purtroppo sempre più diffusa. È importante introdurre progetti del genere che vertano alla riflessione e all'approfondimento di argomenti così delicati e importanti, soprattutto tra le giovani generazioni. Con un'accurata conoscenza di questo tema i giovani (ma non solo) possono prendere maggiore coscienza della piaga rappresentata dalla violenza di genere e cercare, in un futuro si spera non troppo lontano, di contribuire a prevenirla e ridurla sensibilmente.