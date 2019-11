Quando indossare i vestiti lunghi: cosa dice il bon ton?

L'abito lungo è uno degli emblemi dell'eleganza per eccellenza. Nell'immaginario comune, se si pensa ad un vestito di questo tipo si va subito con la mente a cerimonie importanti o matrimoni.

Ma i vestiti lunghi si indossano veramente solo in quelle occasioni? La risposta è no. Un abito lungo va bene in diversi momenti della giornata e anche in ufficio. Quello che bisogna capire è quale modello preferire.

Vestiti lunghi: sì o no?

Quando si parla di long dress si devono seguire alcune importanti regole di stile. In primo luogo, è utile sapere che questo tipo di abito non è sempre necessariamente elegante. Si tratta di un falso mito da sfatare dato che, come detto, un vestito lungo può essere indossato nelle occasioni più disparate.

Se si guarda ai vestiti lunghi che propone un brand famoso in tutto il mondo come Twinset, si capisce immediatamente che c'è un abito adatto per ogni momento della giornata e per ogni tipo di evento. Non solo vestiti lunghi adatti a occasioni di gala, ma anche alternative da indossare tutti i giorni.

Se da un lato ci sono i vestiti lunghi in georgette plissé, o i più classici abiti lunghi in seta, dall'altro ci sono delle soluzioni decisamente più rock e glamour, che mixano alla perfezione tulle, georgette, maglina e altri tessuti.

Chi cerca un abito lungo per l'ufficio dovrebbe preferire un maxi dress con stampe. Il consiglio glamour? Preferire le stampe floreali o animalier, che sono uno dei trend di quest'anno. L'abbinamento perfetto, in questo caso, può essere con uno stivaletto con tacco non troppo alto o un anfibio.

Il look dovrebbe essere completato con un blazer che regala quel tocco chic che non guasta mai.

Se si cerca un vestito lungo per la sera, occhio all'occasione. Per una cerimonia è indicato un abito molto elegante, realizzato in tessuto importante come, ad esempio, la seta o il pizzo, e coniugato in colori classici come il nero, il blu scuro, il bordeaux o, ancora, un verde molto intenso. Se, invece, si tratta di un'occasione più glam, allora spazio alla fantasia: abiti asimmetrici che combinano diversi tessuti sono un'idea sempre vincente.

E per il tempo libero? In questo caso il maxi dress deve essere meno impegnativo e più casual. Possiamo suggerire un vestito lungo in maglia, magari a collo alto, da abbinare a delle scarpe comode o delle sneakers.

L'abito lungo è sempre una buona idea, basta sapere come adattarlo e, in alcune situazioni, come "sdrammatizzarlo" per renderlo adatto a ogni tipo di esigenza.