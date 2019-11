Convergenze parallele e sviluppo del territorio, CNA Piemonte a Biella per l'assemblea regionale FOTO

Una mattinata tra numeri e proposte: l’assemblea regionale di CNA Piemonte si è riunita a Biella, a Città Studi, domenica 24 novembre con l’intento di celebrare uno degli appuntamenti fondamentali per la vita associativa della Confederazione, ma anche per sentire i risultati della seconda edizione dell’indagine Monitor Micro e Piccole Imprese, promossa in partnership con UniCredit.

Una scaletta un po' stravolta dall’emergenza maltempo che ha costretto il presidente della Regione Alberto Cirio a salutare imprenditori, ospiti e dirigenti all’inizio dei lavori. "Se gli artigiani vanno bene, va bene la nostra realtà: perché i piccoli investono di nuovo, danno un ritorno immediato al nostro territorio, al nostro Piemonte”, ha affermato Cirio.

Un futuro roseo è quello che ha descritto Alberto Cirio con una proiezione dello spostamento dell'asse dello sviluppo da est a ovest, dal Veneto nuovamente al Piemonte. Cuneo retroporto di Savona e Alessandria connessa a Genova, oltre TAV e terzo valico sono gli investimenti che metteranno il Piemonte al centro delle direttrice est-ovest e nord-sud, quindi al centro di tutta la logistica. Un intervento, quello del presidente della Giunta regionale che ha seguito quello del presidente di CNA Piemonte Fabrizio Actis.

"Occorre avere una visione strategica entro cui potersi muovere con chiarezza e costanza nel tempo: tutti insieme. Futuro, in buona sostanza, è la parola chiave su cui vogliamo che si presti maggiore attenzione e sui cui chiediamo ai decisori politici di concentrare gli sforzi, sapendo che senza una vera inclusione della micro e piccola impresa non ci sarà futuro di sviluppo per il nostro Piemonte”, ha affermato Actis.

Un tris di presidenti, visto che il terzo protagonista della prima parte della mattinata è stato Gionata Pirali, al vertice di CNA Biella. “Festeggiamo le nozze d’oro con questo territorio - ha ricordato Pirali - e ci è sembrato opportuno celebrare adeguatamente questo evento invitando Cna Piemonte, sempre attenta a mantenere il contatto con le associazioni provinciali”. Ecco com'è nato “Bimbo Faber”, la scultura di Davide Basso, artista biellese di fama internazionale, svelata davanti alla platea e donata alla città di Biella. "La valorizzazione del territorio - dice Pirali - passa per la qualità dello stesso, dei servizi che riusciamo a offrire e di quanto riusciamo a far percepire a chi da fuori viene qui. Sicuramente abbiamo delle bellezze e delle peculiarità importanti: cerchiamo di valorizzare quelle positive per uscire da questo "confortante" isolamento che dura ormai da troppi anni".

Dopo i saluti istituzionali è stata la volta della presentazione dei numeri della ricerca firmata da Daniele Marini. “Territorio, politica e imprenditoria stanno percorrendo strade a convergenze parallele, procedono senza incontrarsi. E così il Piemonte risulta un po' in difficoltà - ha ricordato Marini, scorrendo le slide -. Il peso del Piemonte è percepito dalla maggioranza degli intervistati come scarsamente attrattivo e competitivo (29,8%) e “trascurabile” sul piano nazionale (39,1%): solo per il 31,1% l’Indice del peso del territorio è considerato rilevante. Ecco perché spesso le province vivono spinte centrifughe, con il nord che guarda alla Lombardia e alla Svizzera, l’ovest che punta alla Francia e in cui manca il ruolo guida di Torino come punto di forza e traino di un distretto industriale diffuso. Agli occhi degli imprenditori, il peso del Piemonte è insufficiente dal punto di vista politico per il 16,9% del campione e dal punto di vista economico per il 39,8%”.Una percezione confermata anche dall’indice di innovazioni delle regioni europee realizzato dalla UE (RIS), che nel 2019 colloca il Piemonte al 131° posto su 238 regioni, l’Emilia Romagna al 113° posto, la Lombardia 118°, il Veneto 123° e le Marche 128°. Su questi numeri sono arrivati i commenti a caldo dei partecipanti alla tavola rotonda che ha seguito la presentazione del report".

"Le grandi imprese hanno bisogno di voi e voi avete bisogno delle grandi. E le piccole sono nella testa dell'assessore come le grandi. La ricchezza è un valore" queste le parole chiave dell'assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano durante il suo turno di risposte alla tavola rotonda.

La chiusura della mattinata è stata affidata al presidente nazionale di CNA Daniele Vaccarino. "Io credo che il Piemonte debba fare uno sforzo di ottimismo. Torino sta male, però non sta peggio di altri territori. Ma è necessario che ci sia uno sforzo che deve cogliere in prima battuta tutti gli imprenditori e tutti gli artigiani proprio perché insito nell'artigianato che è quello di credere con più ottimismo al futuro. E questa è anche una condizione fondamentale per sviluppare la propria attività" così Daniele Vaccarino alla tavola rotonda sulla competitività del Piemonte e delle imprese."Uno sforzo di realismo è opportuno e fondamentale, ma anche uno sforzo per cercare di vedere un po' di luce, è altrettanto fondamentale", ha poi continuato il presidente nazionale di CNA.

"Qual è l'elemento strutturale sul quale vogliamo insistere e cerchiamo di insistere? Vogliamo che venga tracciata una strada. L’imprenditore, specialmente il piccolo imprenditore, ha necessità assoluta di avere chiarezza su che cosa accadrà nel futuro. Quindi bisogna avere una certa continuità per questioni come gli incentivi alle ristrutturazioni o industria 4.0. Si devono strutturare questi provvedimenti perché in questo modo possiamo programmare e investire", questo l'intervento del presidente di CNA Daniele Vaccarino alla tavola rotonda "Competitività del Piemonte e ruolo della micro e piccola impresa", rispondendo alla domanda sul contributo di CNA nella discussione intorno alla legge finanziaria in approvazione da parte del Parlamento.